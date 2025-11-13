El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón junto familiares de Vital Álvarez-Buylla en el homenaje que se le hizo en Mieres E. C.

Homenaje del PSOE en Mieres a Vital Álvarez-Buylla

Fue primer alcalde del concejo tras la dictadura. El 3 de abril de 1979 fue nombrado alcalde, y ejerció su cargo hasta el 7 de agosto de 1984 cuando su salud le hizo retirarse de la política

Marta Varela

Mieres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:47

Los socialistas mierenses han recordado a uno de los grandes alcaldes de la villa, Vital Álvarez-Buylla. Fue el primer alcalde del concejo tras la ... dictadura. El 3 de abril de 1979 fue nombrado alcalde de Mieres y ejerció su cargo hasta el día 7 de agosto de 1984 cuando su salud le hizo retirarse de la política. Murió pocos días después, el 31 de agosto. Familiares y mierenses recordaron este jueves al alcalde al que sus vecinos honraron dando su nombre al hospital de la villa. El presidente del Principado, Adrián Barbón, asistió el sencillo acto en la casa del Pueblo de Mieres desde donde resaltó que «es necesario reconocer a hombres como al doctor Vital, que en la mejor época de su carrera arriesgó y se puso a disposición de un partido que le animó a ser la imagen representativa de la izquierda. No lo olvidamos».

