Concepción Saavedra y Fermín Montes visitando uno de los baños ostimizados del centro hospitalario. Marta Varela

El hospital Valle del Nalón cuenta con tres baños para personas ostomizadas

El centro es pionero en la oferta de este servicio en la comarca. Unos aseos que se usarán para la adaptación de estos pacientes a la vida cotidiana

Marta Varela

Langreo

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El hospital Valle del Nalón, centro de referencia del área sanitaria VIII, oferta tres nuevos baños adaptados para personas ostomizadas. Se han instalado en la ... zona de urgencias (donde se encuentran los sillones de observación de pacientes), en consultas externas y en la primera planta de hospitalización de cirugía. Con esta actuación se pretende reforzar el compromiso del centro con «la dignidad y el bienestar de este colectivo, al proporcionarles un espacio donde pueden realizar su higiene con comodidad, seguridad e intimidad».

