El hospital Valle del Nalón cuenta con tres baños para personas ostomizadas

El hospital Valle del Nalón, centro de referencia del área sanitaria VIII, oferta tres nuevos baños adaptados para personas ostomizadas. Se han instalado en la ... zona de urgencias (donde se encuentran los sillones de observación de pacientes), en consultas externas y en la primera planta de hospitalización de cirugía. Con esta actuación se pretende reforzar el compromiso del centro con «la dignidad y el bienestar de este colectivo, al proporcionarles un espacio donde pueden realizar su higiene con comodidad, seguridad e intimidad».

Esta adaptación ha supuesto una inversión de 13.000 euros. El siguiente centro que contará con baños de este tipo será el centro de salud de Sotrondio, cuyas obras están a punto de finalizar para su entrada en servicio en los próximos meses. Se da así respuesta a una demanda de la Federación de Personas Ostomizadas de Asturias

El hospital del Nalón es pionero en la incorporación de un aseo de estas características en una de las habitaciones de la unidad de hospitalización de cirugía. Aquí además se utilizará a modo educativo para pacientes que se enfrentan al manejo de la ostomía. En este centro hospitalario se realizan una media de 30 ostomías anuales, entre colostomías y urostomías. Un colectivo que crece un 5% cada año, y al que pertenecen en torno a cinco mil personas en Asturias, y más de un millón en España.

Los baños

Estos aseos tienen como características principales la colocación del inodoro a una mayor altura, una encimera amplia para poder colocar todos los productos necesarios, donde hay un grifo, un portarrollos de papel, y un dispensador de jabón. Se complementan con un espejo grande donde poder visualizar la parte del abdomen, colgadores, perchas y un contenedor de desechos.