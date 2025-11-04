El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita de guías turísticos para conocer el pozo Sotón Juan Carlos Román

Hunosa se integra en una nueva red estatal para promocionar el patrimonio minero

El proyecto se centra en experiencias sostenibles en León, Teruel, Córdoba, La Coruña y las comarcas mineras asturianas

Marta Varela

El Entrego

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Unión a nivel estatal para impulsar y dar a conocer la identidad colectiva y el patrimonio minero. La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), adscrita ... al Instituto para la Transición Justa (ITJ) y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), informa de la creación y puesta en marcha de «una red de destinos turísticos en los territorios de transición justa con un rico patrimonio industrial minero del carbón», según explicó la directora general de entidad, Yasodhara López. Asturias se integra en la misma de la mano de Hunosa y su creciente sector turístico minero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
  10. 10 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hunosa se integra en una nueva red estatal para promocionar el patrimonio minero

Hunosa se integra en una nueva red estatal para promocionar el patrimonio minero