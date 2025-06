Langreo advierte: «No vamos a permitir una privatización encubierta en el Credine»

El Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros, dependiente del Imserso, abrió sus puertas en mayo de 2022. Lo ... hizo, y así continúa, solo como centro de día, ya que el bloque residencial y la parte dedicada a la investigación, incluidos originalmente en el proyecto, no se han puesto en marcha. Un centro de día con apertura de lunes a viernes en horario de mañana, es decir, de nueve a dos de la tarde, unas 25 horas semanales. La inversión efectuada en la obra y el equipamiento ha sido de 16 millones de euros, y tiene un coste mínimo anual de mantenimiento de 1,5 millones de euros.

Hace unos días la consejera Marta del Arco anunciaba que el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) tiene por escrito una propuesta concreta diseñada desde las consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar, para una cesión del uso del Credine, para que el Principado pueda hacerlo funcionar al cien por cien. El anuncio ha indignado a los langreanos y su alcalde, Roberto García, molesto con este anuncio, confirma que «nadie habló con Langreo cuando hay un protocolo firmado para su desarrollo en el que estamos incluidos» porque, matizó, «que a nadie se le olvide que el Credine nació gracias a una reivindicación de los langreanos, que somos parte de él y que hemos estado luchando desde el principio para que se ponga en marcha con el fin para el que se creó». Matizó el regidor que «el Ayuntamiento tiene algo que decir, ahora no sabemos lo que quieren hacer. No pueden olvidarse que somos parte fundamental».

García, que asegura que no conoce nada de los planes del Principado, advierte que «los langreanos no vamos a permitir que se le pueda dar un uso que no sea público y que no atienda a lo enfermos con lesiones neuronales promocionando su autonomía y ayudando a sus familiares, al tiempo que se investiga de la mano de la Universidad de Oviedo». El equipo de gobierno langreano no está dispuesto a que «con este centro se juegue a privatizaciones encubiertas haciendo participar a organizaciones del tercer sector». «Se trata de un centro que nació para ser público, y que tiene una finalidad pública». Recordó que «queda mucho por desarrollar en el Credine falta toda la parte de investigación, de promoción, toda la parte de apoyo a la familia, poner transporte para los enfermos, poner en marcha la Oficina de Accesibilidad y no podemos perdernos ahora en otras conversaciones que nos distraigan del objetivo fundamental del centro».

Desde el equipo de gobierno langreano se mostró toda la disponibilidad posible para continuar avanzando en la puesta en marcha del centro desde su carácter público, pero advierten que «levantaremos la voz para que no se desvirtué el motivo para el que surgió el Credine». El primer paso esperan darlo este martes, cuando tras una petición municipal el regidor tendrá una reunión virtual con la secretaria de Estado y los máximos responsables del Imserso «vamos a transmitirles que Langreo se siente desplazado en algo de lo que formamos parte».