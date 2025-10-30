El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Langreo desestima las alegaciones al plan urbanístico de la térmica de Lada

El pleno entiende que se debe defender la creación de empleo, pero que no se puede hacer en este documento urbanístico

Marta Varela

Langreo

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:49

Comenta

La imagen del distrito langreano de La Felguera lleva meses cambiando casi a diario. El desmantelamiento de la central térmica de Lada hace desaparecer ... sus imponentes edificios ante los ojos de los vecinos de un mes para otro. Mientras desde el Ayuntamiento se continúan dando pasos para que ese suelo liberado se pueda reordenar urbanísticamente para atraer nuevas empresas.

