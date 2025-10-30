Langreo desestima las alegaciones al plan urbanístico de la térmica de Lada

La imagen del distrito langreano de La Felguera lleva meses cambiando casi a diario. El desmantelamiento de la central térmica de Lada hace desaparecer ... sus imponentes edificios ante los ojos de los vecinos de un mes para otro. Mientras desde el Ayuntamiento se continúan dando pasos para que ese suelo liberado se pueda reordenar urbanísticamente para atraer nuevas empresas.

El Plan Especial para la Ordenación del Suelo Urbano Consolidado correspondiente a la antigua central térmica de Lada esta a la espera de su aprobación inicial, para lo que el Ayuntamiento langreano debe resolver las alegaciones presentadas, durante los dos meses que el documento estuvo a información pública. Lo hizo en el Pleno ordinario del mes de octubre celebrado este jueves. En dicha sesión se desestimaron las únicas alegaciones presentadas, que fueron remitidas desde el colectivo Conceyu Abiertu pola Transición Xusta.

Lo hicieron este verano y presentaron una serie de alegaciones para que se revisase dicho plan. Este movimiento vecinal reclamaba participación ciudadana, así como que la prevista regeneración urbana y ambiental del espacio incluyese «un espacio de oportunidades, atractivo para el desarrollo de actividades económicas dinamizadoras, mediante la localización de un parque tecnológico y un centro de empresas». En busca de garantizar nuevos empleos que paliasen, al menos, los perdidos con el cese de esta actividad.

El Pleno dictaminó, por unanimidad este jueves, que las alegaciones fuesen desestimadas, y poder así continuar con los trámites para proceder a recalificar dicho suelo, que, como explicó el edil de Urbanismo José Antonio Cases, «en la actualidad esta calificado como suelo industrial de grado tres y es necesario aprobar el plan especial presentado por la empresa para calificarlo como suelo industrial de grado dos».

La desestimación se fundamenta en que en la tramitación de dicho plan es urbanística y ya hubo un proceso de participación ciudadana. Y además se incide en que «el plan persigue ordenar un espacio para que se puedan instalar empresas para actividades empresariales. o es su objetivo incluir la compensación de puestos de trabajo perdidos». Si bien todos coincidieron en que Iberdrola tiene una deuda con el municipio en materia de empleo, y que las propuestas del citado colectivo vecinal deberían ir en un estudio de detalle y no en el plan especial.