La antigua sede de los juzgados en la calle Dorado, en Sama. Román

Langreo reclama que se dé un uso a los antiguos juzgados de la calle Dorado de Sama

El Ayuntamiento pretende evitar que el inmueble se deteriore al estar sin actividad

M. Varela

Langreo

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:37

El edificio de los antiguos juzgados de Langreo, ubicado en la calle Dorado, en el distrito de Sama, podría tener nuevos usos. Así lo ... esperan desde el gobierno local, desde donde ya se trabaja para ello. La idea es que en el menor tiempo posible se acuerde darle un nuevo uso para evitar así que comience a deteriorarse.

