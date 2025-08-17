Langreo reclama que se dé un uso a los antiguos juzgados de la calle Dorado de Sama

El edificio de los antiguos juzgados de Langreo, ubicado en la calle Dorado, en el distrito de Sama, podría tener nuevos usos. Así lo ... esperan desde el gobierno local, desde donde ya se trabaja para ello. La idea es que en el menor tiempo posible se acuerde darle un nuevo uso para evitar así que comience a deteriorarse.

El inmueble se ubica en la céntrica calle Dorado eje comercial de este distrito langreano. Por ello desde la institución municipal se ha reclamado al Principado, propietario del inmueble, aunque fue construido en terreno municipal, que dé los primeros pasos para dotarlo de nuevos usos.

El Ayuntamiento de Langreo es consciente de sus limitaciones económicas para tratar de gestionar, individualmente todo el proceso de recuperación de dichas instalaciones, que se componen de una edificación de bajo y tres alturas, y que requerirá obras de adecuación. Además de un posterior mantenimiento de las mismas., por lo que pide al principado que se implique en el proceso.

Además, el equipo de gobierno langreano propone al resto de formaciones políticas que lancen sus propuestas para buscar entre todos unos usos adecuados para este inmueble.

Un coworking

Comienzan de este modo a llegar las primeras ideas. Así la edil de Vox en el concejo Ainara García, ha presentado en el Ayuntamiento una propuesta para reutilizar el edificio de los antiguos juzgados de Sama y transformarlo en un centro municipal de coworking y oficinas para nuevos emprendedores, destinado «a quienes sí generan empleo real y no viven del presupuesto público: autónomos, profesionales por cuenta propia, pequeños proyectos de autoempleo y servicios».

Por ello, reclama al Ayuntamiento que inste al Principado a ceder el inmueble, que se encuentra en pleno centro de Sama y perfectamente aprovechable, con una distribución de despachos que permitiría su reutilización sin costes elevados.

«No queremos que el edificio vacío se convierta en otro símbolo del abandono institucional mientras autónomos y nuevos profesionales luchan sin respaldo alguno», señaló.