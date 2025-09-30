Lena repara el parque infantil del colegio Vital Aza
El Consistorio está inmerso en la reparación de una gran parte de las áreas infantiles del concejo
Lena
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:03
El área de Obras del Ayuntamiento de Lena asume el arreglo integral del parque infantil del colegio público Vital Aza, una actuación que ... se iniciará en las próximas semanas y que permitirá sustituir todos los elementos de juego, así como adaptarlos a la normativa actual de seguridad. La administración local asume la competencia del arreglo integral de dicho parque, que «corresponde al Principado». No obstante, se trata de «una reclamación de los padres y madres de alumnos, que atendemos para que los niños tengan donde jugar».
A este se une la concluida mejora integral llevada a cabo en el parque de la localidad de Villayana, que supuso la restauración y sustitución de los elementos de juego, tanto para los niños como los aparatos de gimnasia biosaludable. La mejora tuvo una inversión de casi 11.200 euros. El área de Obras, que dirige Roberto Campomanes, inició en Casorvia y continuó en Villayana el plan de mejora y revitalización de los parques infantiles en todo el concejo. La pretensión es reparar y renovar aquellos parques que se encuentran deteriorados, así como garantizar espacios seguros para los más pequeños.
En esta primera fase, tienen prioridad los parques infantiles de Carabanzo, el de la plaza de La Pola y el de Campumanes, situado junto al ambulatorio. Estas localizaciones fueron seleccionadas al presentar peores condiciones. Las obras se adaptarán a las necesidades específicas de cada instalación. Las actuaciones incluyen limpieza, el pintado, y sustitución de elementos deteriorados . Se ha realizado un estudio previo para identificar las mejoras necesarias. En total, la administración local actuará sobre los 15 parques del concejo.
