Llangréu Natural se marca el reto de dar un impulso a la agricultura y la ganadería

. Impulso al medio rural langreano con la celebración de sus dos citas otoñales más arraigadas. El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de ... inscripción para participar en el VI Certamen de la Huerta que se celebrará los próximos 20 y 21 de septiembre en el Parque Dorado de Sama, y para el certamen de ganadería, previsto para el mes de octubre en la estación de autobuses de La Felguera.

Ambos certámenes de Llangréu Natural se celebrarán, por primera vez bajo la denominación Memorial José Francisco Torre Álvarez, concejal primero socialistas y luego no adscrito del Consistorio fallecido hace aproximadamente un año.

El Certamen de la Huerta, con carácter comarcal, tiene como objetivo la divulgación de los productos agrarios obtenidos por las empresas y particulares vinculados con el medio rural del Valle del Nalón.

La exposición, que será de carácter gratuito para expositores y visitantes, cuenta con una gran aceptación en el concejo. El plazo de inscripción se extenderá del 1 al 14 de septiembre. El número máximo de participantes estará limitado a veinte plazas, pudiendo optar a ellas cualquier persona de la comarca del Nalón que desee exponer sus productos, siempre que acrediten la procedencia de sus huertas.

La primera jornada del certamen estará dedicada al concurso, mientras el domingo se centrará en la venta de productos . En total, el certamen otorga una cuantía de más de 5.000 euros en concepto de premios.

Además, durante el transcurso del evento se otorgará el galardón especial de la Fesoria de Oro al mejor hortofruticultor. El turno para el ganado llegará los días 17, 18 y 19 de octubre en la estación de autobuses de La Felguera. Se mantiene el compromiso de recuperar la tradicional muestra ganadera, contribuir a la homogeneización y mejora de la cabaña ganadera de Langreo y del valle del Nalón, y dar difusión a las posibilidades y recursos rurales,

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 28 de septiembre. Durante el se celebrará el Concurso Comarcal de Ganado Vacuno Selecto, en el que únicamente podrán participar animales inscritos en los Libros Genealógicos de las razas Asturiana de la Montaña y Asturiana de los Valles. Además, las explotaciones ganaderas participantes deberán figurar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas o en un Registro Oficial de Núcleos Zoológicos y estar afincadas en el valle del Nalón.