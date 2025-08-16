El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias

Los dos primeros premios del sorteo celebrado este sábado se han repartido por buena parte de la geografía española

P. Á.

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:46

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 16 de agosto, ha dejado un segundo premio en Asturias. Concretamente, ha sido el 03127 el número que ha repartido fortuna en La Ara, Riosa. Esta combinación está dotada con 120.000 euros al número. Además de en Asturias, este segundo premio ha tocado en las provincias de Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Granada, Huesca, Lleida, Madrid, Sevilla y Soria.

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este 16 de agosto, agraciado con 600.000 euros al número, ha recaído en el 05958 y ha tocado en las provincias de Ávila, Barcelona, Cáceres, Gipuzkoa, Jaén, Las Palmas, Madrid, Murcia, Salamanca y Sevilla. Los reintegros han sido para los números 8, 4 y 9.

