El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
El centro hospitalario a donde ambas fueron derivadas en los primeros minutos J. C. Román

Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo

Las mujeres, vecinas de Riaño, se recuperan de las heridas que les causó el can, tras asustarse con el altavoz de un vendedor ambulante

Marta Varela

Langreo

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:33

Feroz ataque de un perro, de raza potencialmente peligrosa, a sus dueñas en el distrito langreano de Riaño. En la mañana de este domingo, dos ... mujeres, madre e hija, terminaron hospitalizadas tras sufrir diversas mordeduras de un pitbull de su propiedad que arremetió contra ellas tras asustarse por el paso de una furgoneta que anunciaba sus productos por el altavoz y los ladridos de otro perro que estaba en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  3. 3 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  9. 9 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo

Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo