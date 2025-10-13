Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo

Feroz ataque de un perro, de raza potencialmente peligrosa, a sus dueñas en el distrito langreano de Riaño. En la mañana de este domingo, dos ... mujeres, madre e hija, terminaron hospitalizadas tras sufrir diversas mordeduras de un pitbull de su propiedad que arremetió contra ellas tras asustarse por el paso de una furgoneta que anunciaba sus productos por el altavoz y los ladridos de otro perro que estaba en la zona.

El ataque se produjo en plena calle cuando las dos mujeres acababan de bajar de su domicilio para pasear a su perro, que habían adoptado hace poco tiempo, según relatan sus vecinos.

El animal, según explicaron, se asustó y pudo soltarse de la correa. Sus propietarias, en ese momento trataron de calmarle, pero el animal comenzó a morderlas.

Unos vecinos trataron de ayudarlas, refugiándose con ellas en un portal. No fue hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional cuando el animal, un perro de raza pitbull, que estaba junto al portal intentando entrar, pudo ser calmado, algo que lograron estos policías. Los testigos aseguran que «si no entran ellas en el portal las destroza, el perro estaba fuera de sí». Ambas sufrieron heridas de consideración en sus extremidades.

Las dos fueron trasladadas en el Hospital Valle del Nalón, situado en las proximidades, aunque finalmente la madre tuvo que ser derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Ambas quedaron hospitalizadas recuperándose de sus heridas.