Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: «Hay que preparar a nuestras ciudades y pueblos frente al cambio climático»

Tras batir Mieres, con 42,6 grados a las cinco de la tarde, todos los récords de temperatura de Asturias, el alcalde de ese ... concejo quiso poner en el debate una reflexión política sobre el cambio climático.

«Es una realidad que nadie en su sano juicio puede negar. Sólo aquellos que niegan y reniegan de la ciencia se atreven a cuestionarlo pero no tienen ni un solo argumento», dijo Manuel Ángel García (IU). «Lo cierto es –añadió– que las temperaturas cada vez son más elevadas, el clima protagoniza parámetros diferentes a los que hemos conocido durante siglos y los comportamientos son más extremos». Así las cosas, planteó, las administraciones tienen la obligación de tomar medidas. «Tenemos que reaccionar y prepararnos para lo que viene. Hay que preparar nuestras ciudades y pueblos porque mirar a otro lado no es una opción», señaló Manuel Ángel Álvarez.

«El Principado y los ayuntamientos tenemos que tomar medidas», recalcó.

«Aapostar por la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana es clave», sostiene el regidor

El regidor señaló que su equipo de gobierno tiene claras las prioridades que hay que marcar en Asturias. Una, impedir que los montes se conviertan en matorrales, que «son bombas de relojería para los incendios». También, preparar los servicios públicos para el cambio climático porque «no puede ser que en nuestra comunidad autónoma haya colegios, residencias de personas mayores o centros para personas dependientes sin medios para combatir el calor». Y, añadió, preparar también las ciudades para «esta nueva realidad, impulsando un urbanismo más sostenible, priorizando las zonas verdes y arboladas».

«Contar con corredores verdes y áreas fluviales será de gran ayuda para combatir el aumento de temperaturas, y habrá que valorar otras medidas como impulsar cubiertas vegetales en los edificios», remarcó el alcalde de Mieres.

«Anticiparnos»

«Para prepararnos contra el cambio climático apostar por la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana es clave. Tenemos que conseguir que los edificios sean más eficientes energéticamente, más sostenibles. Tenemos que utilizar materiales en obra civil que luego irradien menos calor y, por supuesto, hay que aprovechar la tecnología para poder anticiparnos a lo que viene», defendió. Y para conseguirlo, los ayuntamientos «necesitamos la ayuda de las otras dos administraciones porque solos no podemos». «Aquí juegan un papel importante el Principado y el Gobierno de España», apuntó.

Durante estos días, y las jornadas anteriores en el mes de julio y agosto, el Ayuntamiento de Mieres activó los protocolos y medidas para afrontar el aumento de temperaturas.

En la residencia municipal de personas mayores se activaron las medidas de prevención y protección frente al calor para las personas mayores y el Ayuntamiento cuenta también con un protocolo, desde hace dos años, para modificar los horarios del personal municipal que trabaja en la calle, evitando las horas con temperaturas más altas, y reforzando el avituallamiento de agua fría.

Además, el Ayuntamiento de Mieres acaba de iniciar el desarrollo de su proyecto de defensa contra incendios forestales, con la adjudicación de los primeros trabajos de limpieza y desbroce de caminos del plan diseñado por poco más de 96.000 euros