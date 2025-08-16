El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manuel Ángel Álvarez. P. UCHA

Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: «Hay que preparar a nuestras ciudades y pueblos frente al cambio climático»

El alcalde de Mieres, tras alcanzar la villa los 42,6 grados, pide ayuda a las administraciones regional y central para implementar medidas

E. C.

Mieres

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:34

Tras batir Mieres, con 42,6 grados a las cinco de la tarde, todos los récords de temperatura de Asturias, el alcalde de ese ... concejo quiso poner en el debate una reflexión política sobre el cambio climático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

