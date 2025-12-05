Marcos Morán: «Lo que se cocina en una fabada no son solo ingredientes. Se cocina el carácter de Asturias»

Langreo huele a fabada. Cocinas profesionales y las de cada casa sacan las recetas centenarias para elaborar un plato, que según el pregonero de esta ... edición el cocinero Marcos Morán, chef del restaurante Casa Gerardo (una estrella Michelin), «una fabada no son solo ingredientes. Se cocina el carácter de Asturias». No puede haber mejor comienzo para unas jornadas que se desarrollarán hasta el próximo 5 de diciembre.

Morán entusiasmo a los langreanos, presentes en el Teatro José Leal Delestal, transmitiendo respeto por la tradición de cocinar fabada. Un plato que tiene adopta la identidad de cada lugar en el que se cocina sin perder su esencia . El cocinero explico que «el futuro de la fabada, del compango, de los productos, de la gastronomía entera, depende de la dignidad de quienes producen», en una defensa a quienes la producen «No podemos presumir de tradición sin proteger a quienes la hacen posible. Cada vez que un productor cierra, perdemos un sabor, pero también perdemos un trozo de paisaje y de historia», apostilló.

Lanzó un ruego a los presentes, «consumamos local, respetemos el origen, apoyemos al pequeño productor, que es quien sostiene la verdad del plato». Porque Morán no dudo en transmitir que «un plato de fabada bien hecho es una obra de arte».

Un arte que las cocinas langreanas dominan, y así lo demostraran en uno de los actos más esperados de estas XLV jornadas gastronómicas: el concurso de fabada. Se desarrollará en la mañana del domingo, en el parque Viejo felguerino. las cocineras podrán dejar sus elaboraciones a partir de las once de la mañana. Un jurado experto las degustará para fallar el premio en torno a la una y media. Mientras vecinos y visitantes tienen por delante diez días para cocinas y degustar la mejorar fabada, la felguerina.