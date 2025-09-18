Mató a su casero en La Felguera y después lo descuartizó: el acusado acepta 16 años de cárcel

S. V. Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:13 Comenta Compartir

16 años de cárcel. Es la condena que ha aceptado esta misma mañana el único acusado de matar y después descuartizar a su casero en La Felguera, en Langreo en 2024. La vista se celebró en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con sede en Oviedo, donde el hombre econoció los hechos y además de la pena de prisión aceptó alejamiento de la familia de la víctima y libertad vigilada.

El acusado vivía en el domicilio de la víctima, C. S. P. , de 72 años, en una habitación alquilada. Sobre las seis y media de la tarde del domingo 17 de marzo de 2024, estando ambos en el domicilio, el acusado, que era consumidor de drogas, le pidió a C. S. P. que le facilitara algo de cocaína para quitarse la ansiedad que tenía, a lo que este último se negó. «Entonces el procesado, de manera inopinada y sin que la víctima pudiera reaccionar, le asestó con una navaja estilo mariposa tres puñaladas en el tórax, una de las cuales penetró en el corazón a la altura del ventrículo izquierdo y le provocó la muerte. Lo hizo sin que la víctima pudiera defenderse de ninguna manera».

Tras acabar con la vida de su casero, cogió una radial y desmembró el cuerpo de la víctima. Después metió varias partes en bolsas de plástico que fue arrojando durante los días siguientes en zonas próximas, hasta que se produjo el hallazgo de las mismas y fue detenido.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, en el momento de los hechos, el acusado era consumidor de sustancias estupefacientes, diagnosticado de síndrome de dependencia a cocaína. Desde entonces se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1.1º del Código Penal. Concurre en el acusado la atenuante de drogadicción.

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó la condena que solicitaba para él la Fiscalía asturiana, esto es, 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; y prohibición de aproximarse a menos de 100 metros al hermano de la víctima y de comunicarse con él por cualquier medio, ambas medidas durante 20 años. Además, libertad vigilada durante 5 años.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará al hermano de la víctima con 15.000 euros, más los intereses legales correspondientes.