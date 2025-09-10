Las tres menores de Lena continúan sin poder ir a clase: «Dicen que no encuentran transportista»

Sin cambios para las tres niñas de Llanos de Somerón y Bendueños, en Lena, que este miércoles no han podido tampoco incorporarse a ... su curso en el IES Santa Cristina. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha vuelto a contactar con las familias para avisar que se encontraban «trabajando» en una solución, pero que «no encuentran transportista», lamentó Pablo Sánchez, padre de una de las menores afectadas.

Es el mismo mensaje que tanto esta Administración como la Consejería de Educación les dio el pasado martes, cuando comenzaron las clases en el Principado. El CTA les había informado previamente que el servicio para la ruta que conecta ambas localidades con el instituto se licitó dos veces, con un incremento de la cuantía del 45% respectó al año anterior, y que en las dos ocasiones quedó desierta, por lo que ya «no iban a volver a licitarlo» ni tampoco incrementarlo.

Las quejas de las familias motivaron que se volviera a poner en marcha la búsqueda para encontrar un transportista, puesto que las menores no tienen otro medio para que puedan acudir a clase. Sin embargo, añadió Sánchez, el Consorcio insistió en lo que ya habían advertido respecto a la cuantía y que «los precios son valores de mercado».

Las familias consideran que para la administración «prevalece la argumentación económica» y que esta «vulnera el derecho de las alumnas al transporte escolar en la Educación Secundaria Obligatoria».

No entendemos esta situación , añadió Sánchez, «es obvio que algo se está haciendo mal cuando a menores del rural se les está dejando en casa». Cuestionó entonces «cuál era el mensaje» que los padres debían interpretar de esta situación, si acaso deben «abandonar» sus casas y negocios y «mudarnos para que nuestras hijas tengan acceso a sus derechos fundamentales».