Una de las niñas que hacen uso de la ruta escolar de Llanos de Somerón, en Lena. E. C.

Tres niñas de Lena se quedan sin transporte escolar

Residen en los núcleos de Llanos de Somerón y Bendueños, y no podrán acudir al centro tras quedar desierta la licitación de Transportes

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:48

Sin transporte, sin soluciones y a tan sólo un día antes de que empiece el curso escolar. Tres estudiantes de Llanos de Somerón y Bendueños ... no podrán acudir a sus clases en el IES Santa Cristina de Lena este martes, para disgusto de las menores y frustración de sus padres. ¿El motivo? La ruta que conectaba ambas localidades con el centro se ha suspendido tras quedar desierta dos veces la convocatoria.

