El Principado «busca ahora» una solución a la falta de transporte escolar de tres niñas de la zona rural de Lena

Hubo reacción desde la consejería de Educación y desde el Consorcio de Transportes: «Nos llamaron este lunes para buscar una solución ante el problema ... de la falta de un servicio para el traslado de tres niñas al instituto en Pola de Lena», indicó uno de los padres afectados, Pablo Sánchez. Reside en el núcleo de Llanos de Somerón y se enteró hace pocos días de que se había perdido la ruta, que realizaba un taxista, porque la contratación quedó desierta. Lo mismo ocurre a otras dos escolares de Bendueños. «Parece que ahora sí se mueven desde la administración, pero dudo mucho que puedan iniciar el curso este martes».

Aseguran que entre las dos familias suman seis hijos. «Todos han tenido siempre transporte escolar, hasta este curso», lamentan. Explican que, una semana antes del inicio de las clases, el centro escolar «nos comunicó que no tenemos transporte y que tendremos que llevar y recoger a las alumnas. La incompatibilidad de horarios y trabajos hace completamente inviable la conciliación. Tras una vorágine de llamadas y correos electrónicos, nos llega la información de las circunstancias de la caída de la ruta y el baile de pelota entre los distintos entes y administraciones. Razones, explicaciones más bien, pero no soluciones».

Durante estos días, el centro escolar remitió a los padres afectados al Principado y les comentó que existen ayudas. «El taxista, que tuvo la concesión los dos últimos años y no consideró oportuno avisarnos de la posible caída del servicio, nos dijo que lo que tenemos que hacer los padres es pedir que paguen más; literalmente». También llamaron a la puerta del Ayuntamiento de Lena: «Que eso es competencia de Educación y del Consorcio de Transportes de Asturias y que ellos tienen que dar la solución, que está difícil, que está feo». Y más largas: «En Educación, que las competencias del transporte escolar están transferidas al CTA, que es con ellos con los que hay que hablar. ¿Y el CTA? El Consorcio nos informa que han licitado dos veces la ruta, con un incremento del 45% respecto al año anterior, y que no van a volver a licitar ni incrementar la cuantía. Más de doce mil euros por unas 350 horas de trabajo».

Ahora se estudia la contratación de un transportista que se puso en comunicación con las familias tras conocer el caso y que estaría interesado en asumir el servicio.