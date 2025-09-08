El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instituto Santa Cristina de Lena, en Pola, donde cursan estudios las tres niñas. Juan Carlos Román

El Principado «busca ahora» una solución a la falta de transporte escolar de tres niñas de la zona rural de Lena

Los padres de las estudiantes de Llanos de Somerón y Bendueños dudan que puedan iniciar este martes el curso con normalidad

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:04

Hubo reacción desde la consejería de Educación y desde el Consorcio de Transportes: «Nos llamaron este lunes para buscar una solución ante el problema ... de la falta de un servicio para el traslado de tres niñas al instituto en Pola de Lena», indicó uno de los padres afectados, Pablo Sánchez. Reside en el núcleo de Llanos de Somerón y se enteró hace pocos días de que se había perdido la ruta, que realizaba un taxista, porque la contratación quedó desierta. Lo mismo ocurre a otras dos escolares de Bendueños. «Parece que ahora sí se mueven desde la administración, pero dudo mucho que puedan iniciar el curso este martes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  4. 4 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  10. 10 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado «busca ahora» una solución a la falta de transporte escolar de tres niñas de la zona rural de Lena

El Principado «busca ahora» una solución a la falta de transporte escolar de tres niñas de la zona rural de Lena