El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercadillo Navideño de Blimea, organizado por la asociación de festejos de la localidad M. V.

El mercadillo navideño de Blimea triunfa con sus dulces y adornos

La asociación de fiestas de la localidad organizó esta cita, que se ha convertido en la de mayor tirón de la comarca

Marta Varela

Blimea

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:55

Comenta

Los mercadillos navideños se afianzan con fuerza en la comarca del Nalón. La Asociación de Fiestas de Blimea lleva varios años organizando el mercadillo con ... mayor tirón de todo el centro asturiano. Se celebra sólo un día, el domingo posterior a la inauguración de las luces navideñas, en plena celebración de la jornada gastronómica de los pimientos rellenos. Este año transcurrió ocupando los soportales de dos plazas en la barriada minera, la del Rosario y San José, de la localidad. Se instalaron en torno a medio centenar de puestos que estuvieron abiertos en horario de mañana y tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  5. 5 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  6. 6

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mercadillo navideño de Blimea triunfa con sus dulces y adornos

El mercadillo navideño de Blimea triunfa con sus dulces y adornos