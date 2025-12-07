El mercadillo navideño de Blimea triunfa con sus dulces y adornos

Los mercadillos navideños se afianzan con fuerza en la comarca del Nalón. La Asociación de Fiestas de Blimea lleva varios años organizando el mercadillo con ... mayor tirón de todo el centro asturiano. Se celebra sólo un día, el domingo posterior a la inauguración de las luces navideñas, en plena celebración de la jornada gastronómica de los pimientos rellenos. Este año transcurrió ocupando los soportales de dos plazas en la barriada minera, la del Rosario y San José, de la localidad. Se instalaron en torno a medio centenar de puestos que estuvieron abiertos en horario de mañana y tarde.

Todas las propuestas tuvieron cabida, desde las regentadas por personas particulares, hasta artesanas, clubes deportivos, asociaciones vecinales, apicultores y comerciantes locales y de la comarca. La oferta que llevan es variada, desde los típicos dulces navideños, caseros y profesionales hasta adornos para colocar en el árbol y coronas navideñas, cestas de regalo. También golosinas, ropa, embutidos caseros, cosas para la casa, artesanía, y bisutería se entremezclaban.

Dieron forma así a un mercado que cada año gana más adeptos. En esta edición, la afluencia de visitantes tanto por la mañana como por la tarde fue intensa. Cabe reseñar que las ventas, aumentaron respecto a otros años. Principalmente se adquieren productos relacionados con la Navidad, destacando los adornos y los dulces. Como lo hizo la blimeína María Jesús Bernardo: «Compré unes casadielles, galletitas de mantequilla y canutillos rellenos, y eso que estoy sola...». Los turrones artesanos también estuvieron entre los preferidos por los compradores. «No son muy económicos, pero el sabor no se puede comparar», apuntaba Inés Suárez. Otros visitantes optaban por comprar artículos navideños personalizados como bolas o árboles. Así lo hizo Luci Velasco: «Cogí un detalle para cada nieto, y algo para el árbol de mi casa». Alberto Fernández llegaba desde El Entrego con sus hijos. «Es una oferta buena para pasar una mañana de domingo, y encima nos llevamos el postre para casa, y algún adorno que nos faltaba», contó.

Otras propuestas

La localidad de Sotrondio también disfruto este sábado de su Mercadillo Navideño, ubicado en la plaza del Ayuntamiento. Acudieron en torno a una treintena de propuestas que estuvieron animales con actuaciones infantiles y musicales.

El distrito langreano de La Felguera también apuesta por ofertar un mercadillo navideño, que tendrá lugar en el Parque Viejo del 19 de diciembre al 5 de enero, y que está enfocado a difundir el trabajo de los artesanos.

El 21 de diciembre, en la localidad langreana de Riaño tendrá lugar un mercado de productos de segunda mano, con un precio máximo simbólico de cinco euros, organizado por la asociación de Festejos San Martín en su local. Estos mercadillos pretenden fomentar el comercio local, fortalecer la participación comunitaria y ofrecer un espacio de encuentro festivo para familias y visitantes en las diferentes localidades.