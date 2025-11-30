El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los puestos del mercadillo navideño en el hotel El Fundil, Aller E. C.

El mercadillo navideño de El Pino acerca el comercio de Aller

Organizado por un movimiento vecinal, este año hubo seis puestos en el hotel El Fundil y un concurso de galletes caseras

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Aller

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

Seis puestos formaron este año el mercadillo navideño del hotel El Fundil, en Aller, organizado por un movimiento vecinal de El Pino. Durante este ... fin de semana se vendió todo tipo de decoración, joyería, bolsos, velas de cera de abeja natural, arreglos florales y demás obsequios para estas fiestas, hechos por negocios locales y demás artesanos de la zona.

