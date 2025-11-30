El mercadillo navideño de El Pino acerca el comercio de Aller
Organizado por un movimiento vecinal, este año hubo seis puestos en el hotel El Fundil y un concurso de galletes caseras
Aller
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:21
Seis puestos formaron este año el mercadillo navideño del hotel El Fundil, en Aller, organizado por un movimiento vecinal de El Pino. Durante este ... fin de semana se vendió todo tipo de decoración, joyería, bolsos, velas de cera de abeja natural, arreglos florales y demás obsequios para estas fiestas, hechos por negocios locales y demás artesanos de la zona.
Se trata de una iniciativa pensada para acercar a la ciudadanía al pequeño comercio de la localidad y del concejo, además de intentar crecer de cara al futuro, «juntarse, exponer, vender y ganar clientes online», explicó Irene Méndez, una de las colaboradoras. El ambiente navideño lo aportó el hotel, «gracias a la colaboración de los dueños», y como actividad se organizó un concurso de galletas caseras para adultos y niños.
