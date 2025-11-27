El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manuel García y Lisardo Suárez, en Mieres. M. V.

Mieres aboga por mantener la solidaridad con Palestina y reclamar su libertad

«Apoyar al pueblo palestino sigue siendo muy necesario»

Marta Varela

Mieres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:29

Desde 1967 Israel ocupa suelo en Palestina. Izquierda Unida de Mieres ha celebrado este jueves una charla en la que ha puesto de manifiesto la ... capacidad del pueblo palestino para resistir. Bajo el lema: Palestina, cultura de resistencia y con la participación, entre otros, de Manuel Álvarez, alcalde de Mieres, y Manolo García, tripulante de la flotilla Global Sumud, y Lisardo Suárez, secretario de Paz y Solidaridad del PC.

