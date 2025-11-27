Mieres aboga por mantener la solidaridad con Palestina y reclamar su libertad
«Apoyar al pueblo palestino sigue siendo muy necesario»
Marta Varela
Mieres
Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:29
Desde 1967 Israel ocupa suelo en Palestina. Izquierda Unida de Mieres ha celebrado este jueves una charla en la que ha puesto de manifiesto la ... capacidad del pueblo palestino para resistir. Bajo el lema: Palestina, cultura de resistencia y con la participación, entre otros, de Manuel Álvarez, alcalde de Mieres, y Manolo García, tripulante de la flotilla Global Sumud, y Lisardo Suárez, secretario de Paz y Solidaridad del PC.
En el acto se puso de manifiesto la importancia de que se continúe solidarizando con el sufrimiento de un pueblo que «continúa sufriendo y pasando hambre y frío, a pesar de un alto el fuego que parece no estar cumpliéndose», apostillaron.
