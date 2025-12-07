Mieres adjudica la gestión de la Residencia Valle del Caudal por 1,8 millones de euros al año

El Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASS), del Ayuntamiento de Mieres ha adjudicado la gestión integral de la Residencia municipal Valle del Caudal. Se trata ... de un contrato con un presupuesto de 1,8 millones de euros anuales y que se ha adjudicado a la empresa Osventos por un año con posibilidad de renovación por cuatro más, estando de acuerdo el organismo municipal y la empresa adjudicataria.

Desde el Consistorio mierense se asegura que gestión de la residencia Valle del Caudal es «una prioridad, teniendo en cuenta la importancia del servicio que presta este equipamiento». Se trata de una de los pocas residencias de carácter municipal que existen en Asturias.

En este sentido, cabe destacar que, además de la oferta económica, para la contratación de estos servicios se han valorado también otros criterios de calidad tal como se planteaba en la licitación. Además, el contrato, que entrará en vigor el 1 de enero, obliga a la subrogación del todo el personal que actualmente trabaja en la residencia.

La política social es una de las prioridades del gobierno local, de Izquierda Unida, y en este ámbito «mantener una residencia municipal, con los mejores servicios y adaptada a las necesidades de las y los residentes, es uno de los compromisos de la política municipal», en concreto del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias.

En este sentido, cabe recordar que en los últimos años se han realizado importantes inversiones en este equipamiento, como mejoras en la accesibilidad, habilitación de espacios comunes, y reparaciones en las calderas. Inversiones encaminadas a seguir mejorando el servicio, además de impulsar un programa de actividades amplio y variado para que las personas residentes disfruten junto a sus compañeros y compañeras y familias de eventos intergeneracionales, culturales, sociales y de ocio.