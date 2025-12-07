El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ayuntamiento de Mieres E. C.

Mieres adjudica la gestión de la Residencia Valle del Caudal por 1,8 millones de euros al año

Desde el Consistorio mierense se asegura que gestión de la residencia Valle del Caudal es «una prioridad, teniendo en cuenta la importancia del servicio que presta este equipamiento»

Marta Varela

Mieres

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:24

El Organismo Autónomo de Servicios Sociales (OASS), del Ayuntamiento de Mieres ha adjudicado la gestión integral de la Residencia municipal Valle del Caudal. Se trata ... de un contrato con un presupuesto de 1,8 millones de euros anuales y que se ha adjudicado a la empresa Osventos por un año con posibilidad de renovación por cuatro más, estando de acuerdo el organismo municipal y la empresa adjudicataria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

