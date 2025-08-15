El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Mieres. Pardo

Mieres ahorrará 200.000 euros con el nuevo convenio con el Ente de Servicios Tributarios

«El acuerdo es un ejemplo de cooperación y lealtad entre ambas administraciones», afirma el edil de Hacienda, Álvaro González

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:08

El Ayuntamiento de Mieres ha aprobado un nuevo convenio con el Ente de Servicios Tributarios del Principado que regula la recaudación de una parte ... de los impuestos como el IBI, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido popularmente como 'viñeta', o el IAE. Este nuevo acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  3. 3

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  4. 4 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  5. 5 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  6. 6

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  7. 7 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés
  8. 8 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  9. 9

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna
  10. 10 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mieres ahorrará 200.000 euros con el nuevo convenio con el Ente de Servicios Tributarios

Mieres ahorrará 200.000 euros con el nuevo convenio con el Ente de Servicios Tributarios