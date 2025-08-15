Mieres ahorrará 200.000 euros con el nuevo convenio con el Ente de Servicios Tributarios

El Ayuntamiento de Mieres ha aprobado un nuevo convenio con el Ente de Servicios Tributarios del Principado que regula la recaudación de una parte ... de los impuestos como el IBI, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido popularmente como 'viñeta', o el IAE. Este nuevo acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

«Con este convenio conseguimos que el Principado siga realizando los mismos trabajos de recaudación que hasta el momento, pero reducimos el coste de la factura para los vecinos. Gracias a la negociación que hemos mantenido, hemos conseguido renovar el convenio con un ahorro mínimo de 200.000 euros para las arcas municipales», señaló Álvaro González, concejal de Hacienda y Turismo.

«El acuerdo es un ejemplo de cooperación y lealtad entre ambas administraciones. Ayuntamiento y Principado trabajamos de la mano y lo hacemos de la forma más eficiente para los vecinos, reduciendo costes y permitiendo que el Consistorio pueda dedicar más recursos a mejorar la vida de la ciudadanía», afirmó González.

El concejal de Hacienda recordó que «llevamos meses negociando con rigor y discreción para buscar el mejor acuerdo posible para los intereses del Ayuntamiento. Hemos barajado muchos escenarios y hemos conseguido un buen acuerdo para Mieres. Estamos satisfechos y agradecemos el apoyo unánime de todos los grupos de la oposición».

Por su parte, el PSOE indicó que este nuevo convenio «llega ocho meses tarde y que la consecuencia de dicha mala gestión es que el Ayuntamiento no pudo ahorrarse los aproximadamente 200.000 euros si hubiera hecho bien los deberes».

Por otro lado, y también en relación con la gestión del dinero de los vecinos de Mieres, el grupo municipal socialista muestra su «grave preocupación por la bajísima ejecución del capítulo de inversiones, siendo esta de tan solo el 11,25% a 31 de julio; cabe recordar que este capítulo el año pasado acabó en un pobre 14%». El PSOE acusó a IU de ser «incapaz» de gestionar.