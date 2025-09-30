El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación del programa 'Tardes con Leo', en Mieres E. C.

Mieres conmemora el centenario del colegio Aniceto Sela

Las bibliotecas mierenses recuperan, este mes, el exitoso programa de animación a la lectura 'Tardes con Leo'

Marta Varela

Marta Varela

Mieres

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:56

El Ayuntamiento de Mieres conmemorará este sábado el centenario del Grupo Escolar Aniceto Sela con distintas actividades en las que se espera contar ... con la participación de la ciudadanía del concejo. «Se trata de un hito importante por lo que supone que este Grupo Escolar haya sido testigo de los últimos cien años de historia de nuestro concejo», señaló la concejala de Educación Belén Alonso. Destacó también la edil de IU la figura de Aniceto Sela como un hombre comprometido con la mejora y la promoción de la educación en el concejo que lo vio nacer.

