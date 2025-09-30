Mieres conmemora el centenario del colegio Aniceto Sela

El Ayuntamiento de Mieres conmemorará este sábado el centenario del Grupo Escolar Aniceto Sela con distintas actividades en las que se espera contar ... con la participación de la ciudadanía del concejo. «Se trata de un hito importante por lo que supone que este Grupo Escolar haya sido testigo de los últimos cien años de historia de nuestro concejo», señaló la concejala de Educación Belén Alonso. Destacó también la edil de IU la figura de Aniceto Sela como un hombre comprometido con la mejora y la promoción de la educación en el concejo que lo vio nacer.

A las seis de la tarde se colocará una plaza conmemorativas en el centro, y le seguirá una obra de teatro en el patio del centro escolar contando su historia. Los actos continúan con la inauguración de una exposición en la Casa de Cultura, a las 19 horas, sobre la historia del centro y la presentación del libro 'Grupo Escolar Aniceto Sela 1925-2025. 100 años de nuestra historia', de José Ramón Viejo, a las 20 horas.

Además vuelve Tardes con Leo una de las actividades más destacadas y emblemáticas de la Red de Bibliotecas Públicas de Mieres. Un programa que tiene a Leo, un león dicharachero y jovial que es mascota de la Red de Bibliotecas, como protagonista contando historias, cuentos y aventuras que hacen los más peques disfrutar al máximo y acercarse a los libros y a la lectura de una forma divertida.

La Tardes con Leo suman ya 22 años de trayectoria, de los cuales 14 financiadas por Caja Rural de Asturias, que en esta nueva edición sigue comprometida con este proyecto que se convierte curso tras curso en un gran éxito.

Las actividades comienzan arrancan el jueves 9 de octubre, en Mieres donde continuarán todos los jueves, mientras que en las bibliotecas de Turón y Ujo tiene lugar un martes al mes, además de las citas especiales que se desarrollarán en la de Santa Cruz.

El curso pasado hubo 50 citas y en la que participaron más de 2.000 personas. De forma complementaria se realizan visitas escolares en las que la mascota de la Red de Bibliotecas recibe al alumnado de los centros en la biblioteca. El pasado curso se realizaron 26 visitas, con un total de casi 700 participantes.