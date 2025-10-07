Mieres estrena un punto de servicio para bicicletas dentro de su estrategia turística

El Ayuntamiento de Mieres informa de que el Kilómetro Cero, punto de encuentro del ciclismo en el concejo, ya se encuentra operativo. Se trata ... de una instalación creada para ser punto de salida para las rutas y sendas ciclistas en el concejo y que, situada frente a la estación de Renfe, cuenta con una serie de servicios básicos para el cuidado de la bici, como una máquina de lavado a baja presión y un sistema de inflado de ruedas, si bien este último está pendiente de reposición por actos vandálicos que ya están siendo investigados.

«Este KM0 se convierte así en un hito cumplido dentro de la estrategia del Ayuntamiento en el ámbito de promocionar los recursos naturales del concejo y convertirlos en espacios de dinamización turística y económica, en este caso, en el marco de la promoción del cicloturismo en el concejo», señalan fuentes municipales.

En este sentido, cabe recordar que Mieres contará con 350 kilómetros de bicicleta de montaña (BTT) en 14 rutas que tendrán el sello de calidad Bike Territory a través de un acuerdo entre Ayuntamiento y Federación Española de Ciclismo, que supone un salto de calidad para impulsar el cicloturismo y el BTT en el concejo.

La marca de calidad Bike Territory es una iniciativa que impulsa la Federación de Ciclismo para distinguir aquellos destinos, municipios y empresas comprometidas con la excelencia en la promoción del turismo de bicicleta, la movilidad sostenible o la práctica del ciclismo deportivo y de competición. Esta red de rutas de Mieres estará lista en los próximos meses, ya que en estos momentos están pendientes únicamente las labores de señalización y acondicionamiento de las rutas.

En este marco, el Kilómetro Cero de la bicicleta en Mieres «es un proyecto importante que ya es una realidad y que se ha ejecutado con una inversión de casi 50.000 euros»; la financiación se encuadra en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca Montaña Central de Asturias, financiado por fondos de la Unión Europea –NextGenerationEU.