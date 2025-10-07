El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El punto de servicio para bicicletas de Mieres. E. C.

Mieres estrena un punto de servicio para bicicletas dentro de su estrategia turística

El concejo contará con 350 kilómetros en 14 rutas de montaña que tendrán el sello de calidad Bike Territory

A. Fuente

Mieres

Martes, 7 de octubre 2025, 20:10

El Ayuntamiento de Mieres informa de que el Kilómetro Cero, punto de encuentro del ciclismo en el concejo, ya se encuentra operativo. Se trata ... de una instalación creada para ser punto de salida para las rutas y sendas ciclistas en el concejo y que, situada frente a la estación de Renfe, cuenta con una serie de servicios básicos para el cuidado de la bici, como una máquina de lavado a baja presión y un sistema de inflado de ruedas, si bien este último está pendiente de reposición por actos vandálicos que ya están siendo investigados.

