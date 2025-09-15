El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las piedras de la memoria en Mieres, con familiares y miembros del Ayuntamiento, el Principado y el Instituto de la Memoria Democrática. E. C.

Mieres homenajea a seis víctimas de los campos de concentración nazi

Las 'piedras de la memoria' se instalaron en Siena, Ujo y Turón, en memoria de Manuel Fernández, Nicolás Álvarez, Rafael Álvarez, David Moyano, Juan Mateo y Alberto Magdalena, deportados a los campos de Mauthausen, Dachau, Gunsen y Buchenwald

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Mieres

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:48

La historia de seis mierenses, víctimas de los campos de concentración nazi, no caerá en el olvido. Unos nuevos 'stolpersteine' (piedras ... de la memoria) en Siana, Ujo y Turón ahora recuerdan los nombres de Manuel Fernández, Nicolás Álvarez, Rafael Álvarez, David Moyano, Juan Mateo y Alberto Magdalena, deportados a los campos de Mauthausen, Dachau, Gunsen y Buchenwald, aunque sólo cuatro llegaron a vivir para la liberación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  9. 9

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  10. 10 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mieres homenajea a seis víctimas de los campos de concentración nazi

Mieres homenajea a seis víctimas de los campos de concentración nazi