Mieres homenajea a seis víctimas de los campos de concentración nazi
Las 'piedras de la memoria' se instalaron en Siena, Ujo y Turón, en memoria de Manuel Fernández, Nicolás Álvarez, Rafael Álvarez, David Moyano, Juan Mateo y Alberto Magdalena, deportados a los campos de Mauthausen, Dachau, Gunsen y Buchenwald
Mieres
Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:48
La historia de seis mierenses, víctimas de los campos de concentración nazi, no caerá en el olvido. Unos nuevos 'stolpersteine' (piedras ... de la memoria) en Siana, Ujo y Turón ahora recuerdan los nombres de Manuel Fernández, Nicolás Álvarez, Rafael Álvarez, David Moyano, Juan Mateo y Alberto Magdalena, deportados a los campos de Mauthausen, Dachau, Gunsen y Buchenwald, aunque sólo cuatro llegaron a vivir para la liberación.
Para la instalación de estas seis nuevas piedras se contó con la participación de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; la directora de Memoria Democrática, Begoña Collado; el alcalde de Mieres, Manuel Álvarez; la concejala de Servicios a la Ciudadanía, Nuria Ordóñez, y familiares de los homenajeados.
La viceconsejera alertó del «riesgo real de una involución» en la historia e hizo un llamamiento para «unir fuerzas» y «defender la democracia».
