Mieres homenajea a seis víctimas de los campos de concentración nazi

La historia de seis mierenses, víctimas de los campos de concentración nazi, no caerá en el olvido. Unos nuevos 'stolpersteine' (piedras ... de la memoria) en Siana, Ujo y Turón ahora recuerdan los nombres de Manuel Fernández, Nicolás Álvarez, Rafael Álvarez, David Moyano, Juan Mateo y Alberto Magdalena, deportados a los campos de Mauthausen, Dachau, Gunsen y Buchenwald, aunque sólo cuatro llegaron a vivir para la liberación.

Para la instalación de estas seis nuevas piedras se contó con la participación de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; la directora de Memoria Democrática, Begoña Collado; el alcalde de Mieres, Manuel Álvarez; la concejala de Servicios a la Ciudadanía, Nuria Ordóñez, y familiares de los homenajeados.

La viceconsejera alertó del «riesgo real de una involución» en la historia e hizo un llamamiento para «unir fuerzas» y «defender la democracia».