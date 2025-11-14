Mieres insta a la «estrategia conjunta» para reducir residuos

La gestión de residuos y la importancia de la economía circular tanto en la región como en el resto de la Unión Europea fueron las ... protagonistas este viernes en el campus de Mieres, durante el cierre de la Semana de la Circularidad de la Universidad de Oviedo. Fue una cita en la que primó el objetivo de aunar esfuerzos entre las administraciones para mejorar el medio ambiente y crear una «estrategia conjunta» para cambiar el consumismo general e influir en la sociedad.

Estas jornadas reflejaron, además, el «interés» de las nuevas generaciones en estos asuntos, además de que «las políticas que se han activado tanto en Europa, en España como en la región están dando sus frutos», destacó Paz Orviz, gerente de Cogersa, con una mayor concienciación en la ciudadanía.

Precisamente, continuó Inés Peñuelas, vicerrectora de Sostenibilidad y Digitalización, una prueba de ello fue la «gran calidad» de los trabajos de fin de grado (TFG), máster (TFM) y tesis doctoral que se presentaron a la Cátedra Cogersa de Economía Circular, promotora de las jornadas. Sólo tres fueron los seleccionados por su innovación y sus autoras –Lucía Sancha, Lucía Abello y Paula Rapado– expusieron sus proyectos al público, en presencia de sus tutores, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y el consejero de Medio Ambiente, Movilidad y Gestión de Emergencias, quienes subrayaron la importancia de «seguir avanzando» en esta área y trabajar conjuntamente.

Sancha, con su trabajo en doble grado de Economía y ADE, elaboró un 'ranking' de países europeos en cuanto a sostenibilidad en la industria textil y su estudio reforzaba la idea de «aunar esfuerzos» para mejorar. Por su parte, tanto Abello como Rapado plantearon innovaciones en la gestión de residuos, como buscarle un uso alternativo a los lodos de las depuradoras de aguas o crear bio-refinerías para reducir la producción de plásticos.