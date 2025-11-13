El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mieres participa en la fundación de la Red Europea de la Salud Mental

Se trata de un espacio de encuentro y trabajo para promover la integración de la salud mental en la política local

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:01

Mieres se ha convertido en una de las 20 ciudades y municipios fundadores de la Red Europea de la Salud Mental. Iniciativa que tiene como ... objetivo convertirse en espacio de encuentro, debate y puesta en común de ideas, propuestas y experiencias que promuevan la integración de la promoción de la salud mental como eje de la acción y la política local.

