Mieres participa en la fundación de la Red Europea de la Salud Mental

Mieres se ha convertido en una de las 20 ciudades y municipios fundadores de la Red Europea de la Salud Mental. Iniciativa que tiene como ... objetivo convertirse en espacio de encuentro, debate y puesta en común de ideas, propuestas y experiencias que promuevan la integración de la promoción de la salud mental como eje de la acción y la política local.

En este sentido, la creación de esta plataforma, fundada por 20 ciudades de distintos países del continente y a la que irán adhiriéndose otras, se hizo oficial a finales de octubre en Barcelos, Portugal, y ya ha echado a andar para convertirse en pieza estratégica para el desarrollo de iniciativas que redunden en el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

«Para el gobierno de Mieres la apuesta por la salud y, en este caso, por la salud mental es prioritaria y por eso consideramos interesante desde el primer momento formar parte de las ciudades fundadoras de esta Red», señalo la concejala responsable del área de Derechos Sociales, Teresa Iglesias. Incidió en que esta entidad tiene que servir para «poner el foco en la promoción de la salud mental desde todos los ámbitos y, por supuesto, desde la política local como la más cercana a la ciudadanía».

Trabajo en común

Para Mieres es importante formar parte desde el inicio de esta iniciativa que «apuesta por la colaboración, el intercambio de ideas y el trabajo en común», matizó la edil, para remarcar, «nuestro compromiso es claro». «Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía es uno de los ejes de nuestra acción de gobierno y en esa línea se enmarca este importante paso que hemos dado y que sigue el camino en el que llevamos trabajando de promoción de la salud y el bienestar de los vecinos», apuntó la concejala, que agradeció a Nel González Zapico, mierense y presidente de la Confederación Salud Mental en España, la propuesta para que Mieres se sumara a esta acción.

La Red Europea de Salud Mental ha comenzado con la participación de 20 ciudades de Portugal, España, Hungría, Países Bajos y Francia. Se trata, además de Mieres, Barcelona, Barcelos, Braga, Ceuta, Manises, Sevilla, Zaragoza, Almedinilla, Ámsterdam, Atenas, Avilés, Beniel, Carcabuey, Fuente-Tójar, Leganés, Murcia, Priego de Córdoba, Vesprzém y Vierzon.