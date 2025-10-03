El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Presentación del acto de entrega de los galardones del pozu Fortuna E. C.
Mieres

La maestra y exconcejala Mari Luz Fernández y el histórico sindicalista Severino Arias, Premios Pozu Fortuna

Reconocen a nivel nacional a la historiadora, guionista y escritora Esther López Barcel y hay una mención especial a Manuel García Fonseca 'El Polesu'

Marta Varela

Mieres

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:00

Comenta

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la Concejalía de Memoria Democrática que dirige Nuria Ordóñez, y la asociación Foro Pozu Fortuna confirman el fallo de esta nueva edición de los Galardones Pozu Fortuna que se entregarán el próximo sábado 18 de octubre. Un acto que, como es tradición, se convertirá en un espacio de memoria, dignidad y justicia. Las personas galardonadas este año –todas ellas por unanimidad del jurado (formado por representantes de asociaciones memorialistas, personas historiadoras y representantes de la Universidad de Oviedo)—son a nivel regional el sindicalista Severino Arias, por su compromiso sindical y social, lo que le llevó a sufrir detenciones, procesamientos judiciales y pena de cárcel. Arias es un histórico de las huelgas mineras del 62

Le acompañará en este reconocimiento Mari Luz Fernández, «cuya vida ejemplifica lo que fue la transición y la lucha por la democracia», explica el jurado. La maestra mierense que recuerdan «fue detenida y torturada, pero eso no restó ni un ápice de compromiso y lucha. Una mujer que durante toda su vida ha sido un referente». Además fue concejala de Bienestar Social, Mayores, Integración Social, Inmigración y Educación en el primer gobierno municipal mierense de Aníbal Vázquez en 2011

Respecto a la candidatura nacional ha recaído en la historiadora, guionista y escritora, Esther López Barcel, quien participó en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática y destaca por su compromiso en dar voz a las personas represaliadas de la dictadura

Esta año además se establece una mención honorífica para Manuel García Fonseca conocido como 'El Polesu'. Una figura que el jurado entiende es «un referente por su compromiso con la humanidad y la justicia social desde la política institucional». Pero, sobre todo, inciden en «su implicación personal de quien es símbolo de lucha por la dignidad, la democracia y la justicia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  6. 6

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  7. 7 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  8. 8 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  9. 9

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  10. 10 Octubre llena la agenda de Asturias: todos los planes del fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La maestra y exconcejala Mari Luz Fernández y el histórico sindicalista Severino Arias, Premios Pozu Fortuna

La maestra y exconcejala Mari Luz Fernández y el histórico sindicalista Severino Arias, Premios Pozu Fortuna