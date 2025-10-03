La maestra y exconcejala Mari Luz Fernández y el histórico sindicalista Severino Arias, Premios Pozu Fortuna

Marta Varela Mieres Viernes, 3 de octubre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la Concejalía de Memoria Democrática que dirige Nuria Ordóñez, y la asociación Foro Pozu Fortuna confirman el fallo de esta nueva edición de los Galardones Pozu Fortuna que se entregarán el próximo sábado 18 de octubre. Un acto que, como es tradición, se convertirá en un espacio de memoria, dignidad y justicia. Las personas galardonadas este año –todas ellas por unanimidad del jurado (formado por representantes de asociaciones memorialistas, personas historiadoras y representantes de la Universidad de Oviedo)—son a nivel regional el sindicalista Severino Arias, por su compromiso sindical y social, lo que le llevó a sufrir detenciones, procesamientos judiciales y pena de cárcel. Arias es un histórico de las huelgas mineras del 62

Le acompañará en este reconocimiento Mari Luz Fernández, «cuya vida ejemplifica lo que fue la transición y la lucha por la democracia», explica el jurado. La maestra mierense que recuerdan «fue detenida y torturada, pero eso no restó ni un ápice de compromiso y lucha. Una mujer que durante toda su vida ha sido un referente». Además fue concejala de Bienestar Social, Mayores, Integración Social, Inmigración y Educación en el primer gobierno municipal mierense de Aníbal Vázquez en 2011

Respecto a la candidatura nacional ha recaído en la historiadora, guionista y escritora, Esther López Barcel, quien participó en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática y destaca por su compromiso en dar voz a las personas represaliadas de la dictadura

Esta año además se establece una mención honorífica para Manuel García Fonseca conocido como 'El Polesu'. Una figura que el jurado entiende es «un referente por su compromiso con la humanidad y la justicia social desde la política institucional». Pero, sobre todo, inciden en «su implicación personal de quien es símbolo de lucha por la dignidad, la democracia y la justicia».

