El Mirador de Virgilio y César, «un lugar a la memoria» de los fallecidos en San Isidro

Se trata de un reconocimiento que se produce más de cinco años después del trágico fallecimiento de Virgilio García García y César Fernández Ordóñez. ... Los dos operarios del servicio regional de Carreteras quedaron sepultados en la jornada de Año Nuevo de 2021 por un alud de grandes dimensiones cuando estaban retirando nieve de la calzada del puerto de San Isidro, la AS-112. Este viernes, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó el acuerdo del pasado día 6, del Consejo de Gobierno, por el que se distingue honoríficamente a título póstumo a los dos operarios.

En el texto, se señala que, desde su ingreso en la Administración del Principado en el año 1988, «Virgilio García consagró su vida profesional a la conservación y explotación de las carreteras». A lo largo de sus más de 30 años de servicio desarrolló primero funciones como mecánico en las instalaciones del parque de maquinaria de Oviedo, de vigilante de carreteras después y, finalmente, como maquinista en las brigadas de conservación de las calzadas, «donde acumuló una dilatada experiencia profesional como maquinista especializado en máquinas quitanieves dinámicas, poniéndola al servicio de la conservación de carreteras y de la vialidad invernal en muchos puertos de la montaña asturiana, tales como Tarna, Ventana, varios puertos del concejo de Cangas del Narcea y puerto de San Isidro».

Sobre César Fernández, procedente de otras áreas de la administración en las que había trabajado como conductor, se informa de que se incorporó a la conservación de carreteras en el año 2020 como conductor de apoyo del parque de maquinaria, iniciando su trayectoria profesional en dicho ámbito de la mano de su compañero Virgilio.

«Tal como unánimemente reconocen compañeros y aquellos ciudadanos que fueron atendidos por ellos en circunstancias meteorológicas adversas, César y Virgilio desempeñaron siempre sus funciones profesionales con amabilidad y dedicación, y con un profundo y permanente sentido de la profesionalidad y afán de servicio público».

Así, se determina que en el kilómetro 38,390 de la carretera AS-112, Ujo-Puerto de San Isidro, en su margen derecha, en el lugar de Riofrío, existe un espacio abierto perteneciente a dicha infraestructura viaria en el que está emplazado un monolito de homenaje a Virgilio y César. Se nombra este lugar con el nombre Mirador de Virgilio García y César Fernández.

Esto, se señala desde el Principado, «implica resignificar oficialmente un lugar que asociará de manera inseparable a la memoria de Virgilio y César el reconocimiento institucional del Principado a dos servidores públicos que perdieron la vida en acto de servicio mientras trabajaban por la seguridad de todos los usuarios de la vía, y permanecerá, junto a la carretera y frente a la montaña, como símbolo del valor y entrega de Virgilio, de César y de todos aquellos que cada invierno trabajan en la conservación de nuestras carreteras de montaña».

Desde junio de ese 2021 se encuentra el citado monolito en el lugar donde perdieron la vida los dos operarios. En este caso, la iniciativa partió de los propios compañeros de los fallecidos. También el Gobierno de la nación realizó un acto de reconocimiento a la labor de estos dos trabajadores; se entregó a las familias la Medalla de Oro de Protección Civil con distintivo rojo y a título póstumo.