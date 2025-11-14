El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Monolito colocado en Riofrío en memoria de Virgilio García y César Fernández. A. F. G.

El Mirador de Virgilio y César, «un lugar a la memoria» de los fallecidos en San Isidro

El Principado acuerda dar este nombre a la zona de Riofrío donde «estos servidores perdieron la vida mientras trabajaban por la seguridad de todos los usuarios de la vía»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Se trata de un reconocimiento que se produce más de cinco años después del trágico fallecimiento de Virgilio García García y César Fernández Ordóñez. ... Los dos operarios del servicio regional de Carreteras quedaron sepultados en la jornada de Año Nuevo de 2021 por un alud de grandes dimensiones cuando estaban retirando nieve de la calzada del puerto de San Isidro, la AS-112. Este viernes, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó el acuerdo del pasado día 6, del Consejo de Gobierno, por el que se distingue honoríficamente a título póstumo a los dos operarios.

