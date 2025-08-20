Morcín pone a punto sus rutas para impulsar el turismo de naturaleza

Sólo se presentó una oferta a la convocatoria municipal para la puesta a punto de dos sendas, mejorando su seguridad, en el concejo de ... Morcín. Así, será Excavaciones Solís Vega la encargada de acometer las actuaciones necesarias en la ruta PR-AS-143 Fuso-L'Angliru y en la senda del antiguo ferrocarril minero en la parroquia de La Foz para que se conviertan en un eje tractor del municipio, a través del senderismo y el cicloturismo. Cuatro meses es el plazo de ejecución fijado en la adjudicación –en 238.890 euros– para llevar a cabo las obras, que consistirán sobre todo en limpieza, desbroces y mejora de la señalización. Y en la de La Foz, además, dotación de mobiliario.

La ruta Fuso-L'Angliru, con un recorrido de 33 kilómetros. conecta Oviedo con la Sierra del Aramo a través de varios tramos, presenta en sus tramos por Morcín un elevado estado de deterioro, causado, se explica en la documentación del proyecto, por la «vegetación y la pérdida del firme».

Cuenta con «una gran densidad de vegetación», que genera incremento en la penumbra y la humedad, que además de deterioro en el firme de la senda afecta a los «pocos sistemas de evacuación de aguas pluviales y superficiales de los que dispone la senda».

Esas afecciones al firme, unido a la pendiente, media-moderada, causa afloramientos rocosos «que llegan a comprometer el tránsito por la ruta».

Habrá que ejecutar sangraderas y badenes que evacuen el agua de la senda, así como el empedrado de tramos con gran densidad de afloramientos rocosos. Y actuar allí donde la vegetación haya invadido la ruta. Todo ello para mejorar la seguridad.

Paseo verde

La senda sobre el antiguo trazado del ferrocarril minero, al este del término municipal de Morcín, se extiende entre la localidad de La Puente y el paraje de Peñamiel, siguiendo una ruta más o menos paralela al río Riosa. La actuación incluye la creación de un paseo verde de uso peatonal y ciclista que permitirá la comunicación de las localidades.

Se plantea asimismo una zona de recreo que, inicialmente, complementará el paseo verde recientemente ejecutado, el cual une las localidades de La Foz y Las Mazas. Esta actuación tiene como finalidad, explican, «conectar las localidades del valle sin necesidad de utilizar vehículos y proporcionar espacios de esparcimiento para los habitantes y visitantes de la localidad».

Asimismo, se colocarán mesas de picnic de madera sin respaldo, bancos de madera y papeleras y aparca-bicis en el entorno del área de descanso, además de bancos en el inicio de la ruta.

«Existe un movimiento ciudadano que está impulsando la continuación de está Ruta hasta Mieres, lo que crearía una conexión casi llana y libre de vehículos», que conectaría La Foz y Las Mazas con la villa mierense, se destaca en la documentación del proyecto de mejora de las sendas. Una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que busca fomentar el turismo sostenible y de naturaleza en el municipio de Morcín.