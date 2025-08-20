El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios, al fondo, en la senda del antiguo ferrocarril, en una imagen de archivo. J. M. Pardo

Morcín pone a punto sus rutas para impulsar el turismo de naturaleza

El Ayuntamiento aumentará la seguridad en el recorrido Fuso-L'Angliru y la antigua senda del ferrocarril de La Foz

Sara García Antón

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:04

Sólo se presentó una oferta a la convocatoria municipal para la puesta a punto de dos sendas, mejorando su seguridad, en el concejo de ... Morcín. Así, será Excavaciones Solís Vega la encargada de acometer las actuaciones necesarias en la ruta PR-AS-143 Fuso-L'Angliru y en la senda del antiguo ferrocarril minero en la parroquia de La Foz para que se conviertan en un eje tractor del municipio, a través del senderismo y el cicloturismo. Cuatro meses es el plazo de ejecución fijado en la adjudicación –en 238.890 euros– para llevar a cabo las obras, que consistirán sobre todo en limpieza, desbroces y mejora de la señalización. Y en la de La Foz, además, dotación de mobiliario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  4. 4

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  7. 7 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  8. 8 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Morcín pone a punto sus rutas para impulsar el turismo de naturaleza

Morcín pone a punto sus rutas para impulsar el turismo de naturaleza