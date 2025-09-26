El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Paisaje de Sobrescobio con el embalse de Rioseco por donde pasearan los participantes de Bien de Altura E. C.

La naturaleza como medicina para la ansiedad: una experiencia piloto con cita en Sobrescobio

Los expertos creen que los entornos naturales de montaña pueden reducir hasta un 42% las consultas médicas básicas. Algo que buscan probar con la experiencia Bien de Altura

Marta Varela

Riosec o

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:06

El concejo de Sobrescobio acogerá este fin de semana la última de las cinco experiencias piloto del proyecto Bien de Altura, la primera iniciativa en ... Europa que integra el contacto con la naturaleza y el estilo de vida de los pueblos de montaña en el tratamiento y prevención de problemas de salud mental. Las primeras experiencias se celebraron en Aínsa (Huesca), Morella (Castellón), Candelario (Salamanca) y Tejeda (Gran Canaria)

