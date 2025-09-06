La obra del centro de salud de Sotrondio ultima la fachada y la urbanización

Las obras del nuevo centro de salud de Sotrondio entran en la fase final tras diecinueve años de espera. Ya se está urbanizando la ... zona y colocando la pintura en las fachadas laterales. Queda por abordar la recuperación total de la fachada del antiguo teatro Virginia. La previsión del Principado es abrirlo antes de fin de año; la obra civil está previsto que concluya en octubre. El pasado junio Salud iniciaba el proceso de licitación del mobiliario y equipamiento sanitario para acortar plazos, con un montante económico es de 360.000 euros.

El centro de salud de Sotrondio, cuyo coste de cuatro millones de euros, atenderá a 4.500 personas.

Se ha diseñado como un 'minihospital' en el que se han ampliado los servicios de la cartera asistencial, como son unidades específicas de atención a la mujer, salud bucodental, fisioterapia y urgencias. Además, las nuevas instalaciones triplican la superficie del actual centro, que lleva años presentando graves carencias en las zonas comunes tanto de usuarios como de los profesionales que trabajan a diario en el mismo.

El edificio cuenta con tres plantas completamente accesibles. En la baja se distribuye el área administrativa y el vestíbulo de entrada. En materia sanitaria cuenta con una unidad de fisioterapia, compuesta por consulta y gimnasio, y una unidad integral de atención a la mujer, con dos consultas y sala de preparación al parto. A lo que se suma una unidad de apoyo asistencial, con salas para extracciones, tratamientos y nuevas tecnologías, y un área independiente para urgencias con consultas médicas y de enfermería, sala de observación y una zona de descanso diferenciada para el personal de guardia.

En el primer piso se han distribuido cuatro consultas de medicina general, tres de enfermería y tres salas polivalentes, todas con sus respectivas zonas de espera. Además de dos unidades completas de pediatría, y la zona de salud bucodental, que oferta consultas de odontología e higiene dental. Este piso se completa con un espacio educativo para la salud comunitaria y un despacho para el trabajador social. La segunda planta se reserva para el uso del personal sanitario, con una sala de estar, vestuarios con taquillas, despachos de dirección y coordinación de enfermería, complementado con una sala de reuniones.