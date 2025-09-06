El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La fachada principal, en fase de urbanización y a la espera de recuperar el frontal del teatro Virginia. M. V.

La obra del centro de salud de Sotrondio ultima la fachada y la urbanización

La consejería inicia la adquisición del mobiliario y el equipamiento para ponerlo en marcha a finales de año

Marta Varela

Marta Varela

Sotrondio

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:12

Las obras del nuevo centro de salud de Sotrondio entran en la fase final tras diecinueve años de espera. Ya se está urbanizando la ... zona y colocando la pintura en las fachadas laterales. Queda por abordar la recuperación total de la fachada del antiguo teatro Virginia. La previsión del Principado es abrirlo antes de fin de año; la obra civil está previsto que concluya en octubre. El pasado junio Salud iniciaba el proceso de licitación del mobiliario y equipamiento sanitario para acortar plazos, con un montante económico es de 360.000 euros.

