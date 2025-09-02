El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado actual del techo de la escuela infantil de Morcín E. C.

Las obras en la escuela de Morcín y el colegio El Parque de Blimea están sin ejecutar

Los educadores recomiendan ejecutar las reparaciones cuanto antes de cara al nuevo curso escolar

Marta Varela

Marta Varela

Morcín

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:40

Con el comienzo del nuevo curso escolar a la vuelta de la esquina, los equipos educativos ya se encuentran en los centros preparando la llegada ... de los alumnos. Una actividad que en ocasiones depara sorpresas inesperadas, como lo ocurrido en la escuela infantil de Morcín, donde las educadores se encontraron con parte del techo de una de las aulas desplomado. A su juicio se debe a una avería de agua que en su momento pusieron en conocimiento del Ayuntamiento para que procediese a su reparación, algo que no ocurrió. Las educadoras apuntan a que en este estado no sería conveniente que los niños acudiesen al aula. Por lo que esperan que desde el Consistorio se proceda a su reparación en el menor tiempo posible

