Las obras en la escuela de Morcín y el colegio El Parque de Blimea están sin ejecutar Los educadores recomiendan ejecutar las reparaciones cuanto antes de cara al nuevo curso escolar

Marta Varela Morcín Martes, 2 de septiembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Con el comienzo del nuevo curso escolar a la vuelta de la esquina, los equipos educativos ya se encuentran en los centros preparando la llegada ... de los alumnos. Una actividad que en ocasiones depara sorpresas inesperadas, como lo ocurrido en la escuela infantil de Morcín, donde las educadores se encontraron con parte del techo de una de las aulas desplomado. A su juicio se debe a una avería de agua que en su momento pusieron en conocimiento del Ayuntamiento para que procediese a su reparación, algo que no ocurrió. Las educadoras apuntan a que en este estado no sería conveniente que los niños acudiesen al aula. Por lo que esperan que desde el Consistorio se proceda a su reparación en el menor tiempo posible

Tampoco hizo sus deberes la Consejería de Educación respecto a las graves deficiencias que presentan algunas aulas y pasillos en el colegio de El Parque, en la localidad de Blimea, y que iban a iniciarse este verano. Existe un informe que recomienda ejecutarlas cuanto antes. No es el único problema detectado. En este sentido, Izquierda Unida critica que «seguimos sin obtener respuesta del equipo de gobierno socialistas de San Martín respecto al escrito registrado el pasado 21 de agosto solicitando información sobre el estado de las obras de mantenimiento y mejora en los colegios del municipio«.

