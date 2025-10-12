Orlé reivindica la asturianía de su nombre y pide apoyo para no ser Orllé

La parroquia de Orlé, en Caso, ha cumplido cien años Un cumpleaños agridulce ya que coincide con la perdida en instancias oficiales, como ... el Instituto Nacional de Estadística, de su nombre al aparecer ya el pueblo con la designación de Orllé. Un nombre que aseguran que nadie ha usado, ni tampoco conoció hasta que la toponimia del asturiano lo aceptó como tal, entendiendo que Orlé es la denominación castellana.

Los vecinos piden respeto a su historia, entienden que en asturiano los documentos reflejan desde hace siglos la palabra Orlé y por ello quieren que siga siendo la denominación principal.

No reniegan, ni pretenden eliminar el nombre de Orllé, que creen es una variante residual, pero insisten en que Orlé es asturiano y que se utiliza en todos los documentos y así quieren que siga. Respetan la autoridad institucional de la Junta Asesora de la Toponimia (JAT), y ante ella intentan comparecer para mostrarles la amplia documentación con la que cuenta esta parroquia casina para atestiguar que la nomenclatura Orlé también es asturiana.

Además la localidad cuenta con más de una veintena de vecinos que pasan de los 80 años y que se han convertido en testimonio vivo de que «Orlé ye asturianu». Así lo atestiguan todos, asegurando que lo aprendieron de sus padres y de sus abuelos. Ninguno antes había escuchado la denominación de Orllé.

Más unidos que nunca los vecinos de esta pequeña parroquia casina no pierden oportunidad para reivindicar el que creen es el nombre tradicional y en asturiano de su pueblo: Orlé. Así lo explicitan cuando acuden a cualquier tipo de actos municipales, en fiestas, y en sextaferias convocadas para recuperar el nombre de Orlé.

Además han pedido a los miles de asturianos que siempre han escuchado y nombrado a este pueblo como Orlé que les apoyen en esta reivindicación que consideran de justicia. Su lema es sencillo: 'Munches gracies por dicir Orlé'. Hasta el momento expertos del asturiano como Xulio Concepción y Xosé Luis García Arias consideran legítima esta reivindicación lingüística. Considerando que ambas acepciones tienen cabida en la toponimia, siendo la de Orlé por tradición la principal a la hora del uso.

Últimas acciones

El pasado mes de julio los vecinos de Orlé, a propuesta del Ayuntamiento de Caso, expusieron ante la Xunta Asesora de Toponimia los argumentos que avalan que Orlé es el nombre tradicional de su pueblo.

Son conscientes de que la ley de uso y promoción del asturiano exige que el nombre tradicional sea el oficial, por esto explican que «confiamos que la actuación de la administración del Principado de Asturias se rija por el principio de legalidad».

Un nombre tradicional asturiano que el cronista oficial del concejo de Caso, Juan Manuel Estrada tiene demostrando que es Orlé. Así apunta que este nombre puede rastrearse hasta ocho siglos atrás, habiendo documentación que así lo confirma.

Su primera referencia historiográfica data del año 1201, cuando el rey Alfonso IX dona a Petro Garsie de Orlei sus posesiones en 'ipsa villa de Orlei'. Desde entonces, todos los documentos públicos y privados de este pueblo casín, incluidos los escritos en llingua asturiana, reflejando la misma grafía: Orlé.