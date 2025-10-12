El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los vecinos de Orlé escribiendo el nombre de su pueblo que han usado durante siglos, durante la celebración del centenario de su parroquia. E. C.

Orlé reivindica la asturianía de su nombre y pide apoyo para no ser Orllé

Los vecinos de esta localidad de Caso quieren recuperar su toponimia frente al cambio que impone la Junta Asesora

Marta Varela

Marta Varela

Orlé (Caso)

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:47

Comenta

La parroquia de Orlé, en Caso, ha cumplido cien años Un cumpleaños agridulce ya que coincide con la perdida en instancias oficiales, como ... el Instituto Nacional de Estadística, de su nombre al aparecer ya el pueblo con la designación de Orllé. Un nombre que aseguran que nadie ha usado, ni tampoco conoció hasta que la toponimia del asturiano lo aceptó como tal, entendiendo que Orlé es la denominación castellana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  4. 4 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  5. 5

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  6. 6 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  7. 7 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  8. 8 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  9. 9 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  10. 10 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Orlé reivindica la asturianía de su nombre y pide apoyo para no ser Orllé

Orlé reivindica la asturianía de su nombre y pide apoyo para no ser Orllé