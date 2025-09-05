'Paco el de La Belter' ya tiene su plaza en Sama

Francisco Fernández Díaz, histórico comunista conocido como 'Paco el de la Belter' fallecía el último día de septiembre de 2018. En menos de ... un mes se aprobaba una moción conjunta del Ayuntamiento de Langreo para recordarlo dándole su nombre a la plaza en Sama que ocupa el lugar de la antigua librería, que en esos momentos estaba en obras.

En aquella época, Izquierda Unida estaba al frente del gobierno langreano, lo que hacía prever que el homenaje, muy esperado por los langreanos, se llevaría a cabo en un corto plazo. Nada más lejos de la realidad.

Ocho años de espera

Han transcurrido casi ocho años para que otro gobierno de IU haya procedido a encargar la placa con su nombre, la colocase en el lugar e inaugurase la plaza que desde hace años los langreanos ya conocen como la plaza de 'Paco el de La Belter'.

Un sencillo acto en el que estuvieron las personas que lucharon para que fuese posible como su gran amigo Abelardo Canga, y su hermano Dionisio Fernández, además de su cuñada Solange Voiry, arropados por los camaradas del Partido Comunista. No era día de reproches, porque la memoria de Paco lo cubría todo.

Desde el Partido Comunista de Langreo se pidió al Ayuntamiento que «resignifique dicho lugar con paneles explicativos e imágenes para saber quién era 'Paco el de la Belter', qué era la librería Belter y que supuso para cientos de samenses y langreanos y langreanas tu legado, tu presencia y la importancia de los rincones de la cultura en nuestro concejo», expreso Alejandro López secretario político.

Una petición que aseguran se hace «porque en estos tiempos de odio, fanatismo, intolerancia y analfabetismo político, hacen falta más Pacos»