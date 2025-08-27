El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona en la que se pide un espejo para mejorar la seguridad. E. C.

La Pereda, en Mieres, fija sus demandas: desde aparcamientos a dar un uso lúdico al río

El PP respalda las peticiones vecinales y trasladará Adif la necesidad de un estacionamiento junto al antiguo trazado férreo

S. G. A.

Mieres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:29

Mejorar la seguridad y movilidad de La Pereda, en Mieres, centran las peticiones de la recién constituida asociación de vecinos, que piden que se ... dé respuesta a las necesidad de esta localidad. El PP, tras mantener un encuentro con los vecinos, respalda sus peticiones y les ofrece su apoyo. Así, el edil popular Víctor Ferreira destacó la necesidad de asfaltar el terreno adyacente a la parada de tren, que se encuentra en muy mal estado. Los vecinos explican que, en días de lluvia, «el terreno se convierte en un barrizal, dificultando el tránsito de personas y dañando calzado y maletas». Además, se plantea habilitar la zona como aparcamiento para quienes acuden a la senda que va desde La Pereda hasta la Foz de Morcín, siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril minero. Para tratar de que desde las administraciones se pueda dar respuesta a esta cuestión, el PP local avanzó que se apoyará en el senador José Manuel Rodríguez 'Lito', quien podría trasladar la petición directamente a Adif.

