La Pereda, en Mieres, fija sus demandas: desde aparcamientos a dar un uso lúdico al río

Mejorar la seguridad y movilidad de La Pereda, en Mieres, centran las peticiones de la recién constituida asociación de vecinos, que piden que se ... dé respuesta a las necesidad de esta localidad. El PP, tras mantener un encuentro con los vecinos, respalda sus peticiones y les ofrece su apoyo. Así, el edil popular Víctor Ferreira destacó la necesidad de asfaltar el terreno adyacente a la parada de tren, que se encuentra en muy mal estado. Los vecinos explican que, en días de lluvia, «el terreno se convierte en un barrizal, dificultando el tránsito de personas y dañando calzado y maletas». Además, se plantea habilitar la zona como aparcamiento para quienes acuden a la senda que va desde La Pereda hasta la Foz de Morcín, siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril minero. Para tratar de que desde las administraciones se pueda dar respuesta a esta cuestión, el PP local avanzó que se apoyará en el senador José Manuel Rodríguez 'Lito', quien podría trasladar la petición directamente a Adif.

Otras de las quejas que plantean los vecinos podrían encontrar respuesta de una manera más sencilla. Se trata de actuaciones que no implican demasiada complejidad, como instalar iluminación en el pequeño túnel subterráneo de acceso al pueblo o colocar un espejo en la salida del área verde situada junto al colegio «para garantizar la visibilidad y prevenir accidentes».

Otra cuestión, de mayor envergadura que defienden los vecinos es la posibilidad de dar uso lúdico al río a su paso por el pueblo; el PP respaldó la realización de un estudio para ver si es posible y cómo.

También se abordó la posibilidad de soterrar los contenedores. Si no fuera viable, el PP propone concentrar los actuales en un único punto, evitando que estén dispersos por toda la localidad.

Explanada que se podría asfaltar, zona para la que piden mejor iluminación y árbol en riesgo de cadída. E. C.

El concejal también reclamó atención a un problema que preocupa especialmente a los vecinos. «Existe el riesgo de caída de un árbol sobre una vivienda y, aunque el equipo de gobierno se comprometió hace más de tres meses a visitar a la persona potencialmente afectada, esa reunión aún no se ha producido. No se puede seguir demorando la actuación».

«Si queremos que La Pereda sea un lugar atractivo para vivir y para quienes nos visitan, tenemos que ordenar los espacios, cuidar las zonas verdes y atender las demandas que llevan demasiado tiempo esperando», sentenció Ferreira.