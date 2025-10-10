Pola de Laviana y el espíritu de sus pioneras, punto de partida para «recuperar» el balonmano astur
La federación asturiana organiza una exitosa jornada para captar cantera, con el ejemplo de Purina Zapico y Luisa Álvarez, la impulsora y la capitana del primer equipo femenino de balonmano de España, como guía
S. G. A.
Laviana
Viernes, 10 de octubre 2025, 13:01
Allá por 1938 se iniciaba en Asturias la historia del balonmano regional y, también, se sentaban las bases del español. En Pola de Laviana ... se creaba el primer equipo femenino de este deporte, con Purina Zapico y Luisa Álvarez como almas de aquel pionero proyecto. Purina Zapico había conocido el balonmano durante un viaje a Berlín. Ya en Pola de Laviana y junto con Luisa Álvarez y otras jóvenes, formó un equipo que introdujo este deporte en la región y en buena parte del país, además de alcanzar grandes logros, como ser campeón de España en tres ocasiones: 1943, 1944 y 1961.
Casi noventa años después, el balonmano asturiano necesita dar un paso adelante. Y en la Federación de Balonmano del Principado se han marcado el objetivo de «recuperar» este deporte, reto que toma el punto de partida en Pola de Laviana, «desde donde se dio a conocer posteriormente a nivel nacional el balonmano astur con aquel equipo campeón de España que lideraban las míticas jugadoras lavianesas Purina Zapico y Luisa Álvarez, la gran capitana».
Con dicho objetivo, la Territorial organizó con notable éxito este viernes una jornada de captación, que consistió en la disputa de una serie de encuentros de categorías de base, en las pistas Joaquín Blume de esta población del Nalón, cuna de este deporte.
1 /
Juan Arribas, presidente de la Federación de Balonmano del Principado, expresó su satisfacción por el encuentro, «que puede ser el punto de partida para recuperar nuestro deporte en una zona tan emblemática, en la que dio sus primeros pasos con aquellas jugadoras pioneras como Purina y Luisa, todo un ejemplo de lucha para el balonmano en sus comienzos».
Cerca de un cuarto de millar de escolares pertenecientes al Colegio Público Elena Sánchez Tamargo y al centro educativo María Inmaculada de Pola de Laviana disfrutaron con entusiasmo de una excelente jornada deportiva, quizá emulando aquellas jugadoras pioneras que abrieron el camino de un deporte que se extendió con celeridad al resto del territorio español.
