Jornada para buscar cantera de balonmano en Pola de Laviana.

Pola de Laviana y el espíritu de sus pioneras, punto de partida para «recuperar» el balonmano astur

La federación asturiana organiza una exitosa jornada para captar cantera, con el ejemplo de Purina Zapico y Luisa Álvarez, la impulsora y la capitana del primer equipo femenino de balonmano de España, como guía

S. G. A.

Laviana

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Allá por 1938 se iniciaba en Asturias la historia del balonmano regional y, también, se sentaban las bases del español. En Pola de Laviana ... se creaba el primer equipo femenino de este deporte, con Purina Zapico y Luisa Álvarez como almas de aquel pionero proyecto. Purina Zapico había conocido el balonmano durante un viaje a Berlín. Ya en Pola de Laviana y junto con Luisa Álvarez y otras jóvenes, formó un equipo que introdujo este deporte en la región y en buena parte del país, además de alcanzar grandes logros, como ser campeón de España en tres ocasiones: 1943, 1944 y 1961.

