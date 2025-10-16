La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
Dos de los tres ocupantes quedaron detenidos y el otro salió en libertad. Las propietarias aseguran que les faltan muebles y que hay varios destrozos.
Marta Varela
El Entrego
Jueves, 16 de octubre 2025, 06:31
Segunda jornada de protestas en la barriada obrera de El Coto, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), por la okupación de una vivienda ... en el número 5 de la calle Lope de Vega. A las seis de la tarde superaban el centenar. Llegó un coche de la Policía Nacional y los agentes intentaban calmar los ánimos, apoyados por dos dotaciones de la Policía Local. La situación no se descontroló en ningún momento.
Entre los vecinos, dos de las propietarias de inmueble, las hermanas Marité y Pilar Montes Díaz, quienes contaban que «es el piso familiar, aquí nos criamos ocho hermanos. Teníamos pensado venderlo y esto es un mazazo». En sus manos llevaban «las llaves de la casa y del portal, porque el piso es nuestro». Enseguida llegó la buena noticia por parte de los agentes, que fue recogida entre aplausos: «Vamos a intentar solucionar esto y sacarlos de la vivienda».
A las siete menos diez de la tarde llegaban dos Unidades de Intervención Policial (UIP). Los vecinos comenzaron a aplaudirles, mientras gritaban «okupas fuera, queremos un barrio seguro». Al cabo de unos siete minutos, del portal salía uno de los agentes que introducía en el maletero de uno de los coches patrullas varias bolsas , se cree que con los objetos personales de los okupas. Volvieron los aplausos de los vecinos.
En segundos los agentes comenzaron a tomar posiciones en torno a los coches estacionados a ambos lados del portal. La salida de los okupas parecía inminente. Y, así, fueron escoltados por los agentes, que desplegaron sus escudos antidisturbios; en segundos salieron los tres okupantes. Dos de ellos, que iban en calidad de detenidos, fueron introducidos en un coche de la Policía Nacional. Uno caldeó a los presentes haciéndoles una peineta, que fue recibida con indignación y gritos de «fuera okupa, al Coto no se so ocurra volver». Un tercero abandonaba el piso para subir a un coche de la Policía Local. En principio no estaba detenido aunque tendrá que pasar a disposición policial en las próximas horas para testificar.
Los vecinos comenzaron a aplaudir mientras los dos coches policiales se alejaban del lugar. «Que quede claro que si los okupas están fuera es gracias a los vecinos, el Ayuntamiento y la Policía sabían que estaba ocurriendo esto y no hicieron nada», apunta Marta Menéndez vecina del barrio que estuvo en las protestas del martes y de este miércoles.
Con los okupas fuera del piso quedaba revisar la vivienda. Sus propietarias accedieron al mismo con la Policía, para hacer una primera valoración. «Hay destrozos en muchas habitaciones, movieron los electrodomésticas y faltan muchas coas, como una cama y colchones», explicaba Pilar Montes. Tras ellas, la Policía Científica accedió para tomar muestras y recabar pruebas.
Alarma por dos personas que se hacen pasar por técnicos de Salud
Alerta en la cuenca del Nalón ante la presencia de dos personas que, vestidos con bata blanca, se hacen pasar por técnicos de la Consejería de Salud para tratar de acceder a las viviendas de personas mayores. Fue el propio Sespa quien dio la voz de alarma. Esta pareja finge ser técnicos de la consejería para convencer a los vecinos de que les dejen entrar en sus casas.
