Los vecinos concentrados delante del portal de El Entrego donde se produjo la okupación. M. V.

La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal

Dos de los tres ocupantes quedaron detenidos y el otro salió en libertad. Las propietarias aseguran que les faltan muebles y que hay varios destrozos.

Marta Varela

El Entrego

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:31

Segunda jornada de protestas en la barriada obrera de El Coto, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), por la okupación de una vivienda ... en el número 5 de la calle Lope de Vega. A las seis de la tarde superaban el centenar. Llegó un coche de la Policía Nacional y los agentes intentaban calmar los ánimos, apoyados por dos dotaciones de la Policía Local. La situación no se descontroló en ningún momento.

