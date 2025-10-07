El polígono Baiña-La Pereda, entre la «élite asturiana» por sus servicios e infraestructura

Con más de 1.000 trabajadores en plantilla, una treintena de empresas y una «gran mejora en los servicios», el Polígono Baiña- ... La Pereda se ha ganado volver a estar en la «elite» en Asturias en cuanto a calidad empresarial y con el futuro de «seguir creciendo» en los próximos años.

La junta directiva de la Asociación de Empresarios Baiña-La Pereda (Asebape), liderada por Víctor González, recogió este martes en el Ayuntamiento de Mieres la Marca Polígono Empresarial de Calidad, concedida por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE). Revalida así un título previo, tras ser uno de los cuatro polígonos asturianos -además de Río Pinto (Coaña), PEPA (Avilés) y Mora Garay (Gijón)- en conseguirlo y superar los 81 requisitos que se piden.

Se trata de una marca homologada por el Ministerio de Industria, una distinción del modelo de «lo que tiene que ser un polígono industrial, fruto de un consenso entre las administraciones públicas, las entidades gestoras y los promotores, todo lo vinculado al suelo industrial y que tiene que ser excelente», explicó Marisa Negrete, gerente de la Federación de Polígonos Industriales de Asturias (Apia), durante el acto de entrega. Sin contar, además, con la «repercusión socio-económica» que afecte al área que lo rodea, en este caso, Mieres.

Tras «consolidar las necesidades y expectativas» de las empresas, sólo queda «seguir creciendo y mejorar las infraestructuras y servicios», tarea en la que la Asebape se ha comprometido. Se quiso destacar que no habría sido posible revalidar la marca de calidad sin el apoyo y el trabajo mutuo con el Ayuntamiento de Mieres. Tras una «evaluación conjunta» sobre las necesidades «de un polígono que supera los 270.000 metros cuadrados».

Así, en los últimos años, la asociación ha incorporado un directorio de empresas, un plan integral de seguridad, un punto limpio para residuos, una web de información y utilidad y la promoción de la marca ya concedida de Polígono Empresarial de Calidad, entre otros; demostrando que «aunque se tiene una asociación de empresarios modesta» no sólo las «grandes infraestructuras industriales» son capaces de alcanzar un gran nivel. Por su parte, el Ayuntamiento colaboró dotando al polígono de un sistema de videovigilancia, dentro de un plan de mejoras de movilidad gracias al cual se instalaron señalizaciones, se actuó en las aceras, se amplió el número de plazas de aparcamiento tras una reurbanización (incluidas las de personas con movilidad reducida) y se instaló el acceso al apeadero del tren con una pasarela, entre otros. A ello se le añade «el trabajo conjunto ante otras administraciones para conseguir la glorieta de acceso al polígono la instalación de fibra óptica».

Para el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, contar con esta marca supone un «lujo» para el concejo, el resultado de «las inversiones en estas zonas industriales» que no habrían sido posibles «sin la colaboración del Gobierno del Principado, a través de la Agencia Sekuens, y sin el empuje de Apia«. Se trata del «polígono más importante de Mieres» y en los próximos meses se espera un crecimiento, con «la ampliación de las instalaciones de TKE» o «el interés» del grupo Asturfeito por instalarse en el polígono de Baiña.

5, 2 millones de euros

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, destacó durante su intervención el apoyo de la Consejería de Ciencia con las ayudas para la promoción y mejora de los polígonos asturianos, a los cuales se les ha destinado «5,2 millones de euros en ocho años», respaldado 268 proyectos. Trasladó su felicitación tanto a la asociación gestora del polígono como al Ayuntamiento por este «hito empresarial», pues esta marca «la tienen menos de treinta emplazamientos industriales de toda España» y demuestra «la mejora integral de los servicios que se prestan», tanto las empresas como la plantilla.

«Disponer de suelo industrial, con buenas comunicaciones, espacios logísticos y capital humano cualificado son vectores fundamentales para la competitividad y para que seamos un territorio atractivo para las inversiones», señaló. Por ello, además de los cuatro polígonos asturianos que cuentan con esta marca, «otros dos se encuentran en lista de espera: el de Barres y el de Olloniego», para los cuales espera obtener novedades «en los próximos meses».