El alcalde de Mieres, Manuel Ángel García, junto al viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y el presidente de la Asociación de Empresarios Baiña-La Pereda, Víctor González P. G.

El polígono Baiña-La Pereda, entre la «élite asturiana» por sus servicios e infraestructura

La directiva revalida la Marca Polígono Empresarial de Calidad en Mieres, con negociaciones para superar la treintena de empresas asociadas pronto

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Mieres

Martes, 7 de octubre 2025, 15:34

Comenta

Con más de 1.000 trabajadores en plantilla, una treintena de empresas y una «gran mejora en los servicios», el Polígono Baiña- ... La Pereda se ha ganado volver a estar en la «elite» en Asturias en cuanto a calidad empresarial y con el futuro de «seguir creciendo» en los próximos años.

