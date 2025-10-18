El PP critica la gestión socialista del campo en la feria Langreo Natural
Luis Venta Cueli afirma que «ninguno de los más de 8.000 asturianos que han solicitado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ha recibido un solo euro como anticipo»
A. F. G.
Langreo
Sábado, 18 de octubre 2025, 18:40
El diputado del Partido Popular de Asturias, Luis Venta Cueli, denunció este sábado, desde el certamen Langreo Natural que se celebra en La Felguera ( ... Langreo), la «gestión fallida y caótica» del Gobierno socialista. A su juicio, «está castigando a los ganaderos asturianos». Y es que, «a 18 de octubre, ninguno de los más de 8.000 asturianos que han solicitado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ha recibido un solo euro como anticipo, una situación que contrasta drásticamente con otras regiones».
«Es la historia de una gestión socialista fallida, que se repite año tras año, no importa quién sea el consejero de turno. Nuestros ganaderos son los que pagan», criticó el parlamentario.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión