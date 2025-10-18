El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Venta Cueli en La Felguera, este sábado. E. C.

El PP critica la gestión socialista del campo en la feria Langreo Natural

Luis Venta Cueli afirma que «ninguno de los más de 8.000 asturianos que han solicitado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ha recibido un solo euro como anticipo»

A. F. G.

Langreo

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:40

El diputado del Partido Popular de Asturias, Luis Venta Cueli, denunció este sábado, desde el certamen Langreo Natural que se celebra en La Felguera ( ... Langreo), la «gestión fallida y caótica» del Gobierno socialista. A su juicio, «está castigando a los ganaderos asturianos». Y es que, «a 18 de octubre, ninguno de los más de 8.000 asturianos que han solicitado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ha recibido un solo euro como anticipo, una situación que contrasta drásticamente con otras regiones».

