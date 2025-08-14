El PP critica el proyecto del centro TIC de El Entrego: «Es una tomadura de pelo»

El diputado del Partido Popular de Asturias Rafael Alonso lamenta que las cuencas mineras «pierdan la oportunidad de dotar a esta zona de ... un centro ambicioso», en referencia a la ampliación del centro TIC de El Entrego. Estaba prevista una inversión inicial de más de diez millones de euros, pero se ha licitado por 1,7. El parlamentario responsabiliza directamente al Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) de «tomar el pelo a vecinos y empresas y de dejar escapar una oportunidad histórica por la nefasta gestión en otro proyecto más que acumula retraso tras retraso; esto es lo único que los asturianos podemos esperar de un gobierno agotado, más preocupado de su propio futuro que del futuro de Asturias».

Alonso recordó que el pasado mayo los populares ya advirtieron del riesgo de la pérdida de estos fondos ante nuevos retrasos en la licitación del mismo. En aquel entonces, este diputado instó al Principado a aportar más dinero para mantener el proyecto inicial, ya que «la remodelación de la que hablaba el Ejecutivo autonómico se traducía en un centro de menores dimensiones porque el dinero no daba para la ejecución del inicialmente previsto», una alerta que se ha vuelto una realidad, dijo. «Si el Gobierno de Barbón hubiera incrementado su aportación cuando le advertimos, no habría sido necesario reducir el proyecto a la décima parte de lo previsto. Deberían avergonzarse de su nefasta gestión», señala Alonso.

«Desesperación»

Además, acusa al Ejecutivo socialista de «aprovechar el verano para que no se note mucho la burla a los vecinos de San Martín del Rey Aurelio, repitiendo la noticia del año pasado». Para el popular, el recorte de la cuantía del proyecto «responde a la desesperación del Gobierno del PSOE por la necesidad de cumplir los plazos que asumieron cuando aceptaron que se incluyera financiación europea». Los 12.000 metros cuadrados para la ampliación del centro se reducen ahora a 1.284 metros cuadrados. «La ejecución de los fondos europeos es un desastre, pero al sanchista Barbón sólo le preocupa que Pedro Sánchez pueda seguir afirmando que no pasa nada por no tener Presupuestos Generales del Estado y que los fondos son un éxito de impulso a nuestra economía», concluye el diputado del PP.

La denuncia del PP también se extiende a nivel municipal por la falta de información facilitada por el alcalde, José Ramón Martín Ardines, sobre «el recorte brutal de la obra».