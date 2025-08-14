El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Centro TIC junto al pozo Entrego. E. C.

El PP critica el proyecto del centro TIC de El Entrego: «Es una tomadura de pelo»

El diputado Rafael Alonso culpa al presidente regional del recorte en la actuación, ya que la inversión pasa de diez millones a 1,7

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

El Entrego

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:29

El diputado del Partido Popular de Asturias Rafael Alonso lamenta que las cuencas mineras «pierdan la oportunidad de dotar a esta zona de ... un centro ambicioso», en referencia a la ampliación del centro TIC de El Entrego. Estaba prevista una inversión inicial de más de diez millones de euros, pero se ha licitado por 1,7. El parlamentario responsabiliza directamente al Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) de «tomar el pelo a vecinos y empresas y de dejar escapar una oportunidad histórica por la nefasta gestión en otro proyecto más que acumula retraso tras retraso; esto es lo único que los asturianos podemos esperar de un gobierno agotado, más preocupado de su propio futuro que del futuro de Asturias».

