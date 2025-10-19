Proyecto pionero para los pacientes del Caudal: inteligencia artificial para identificar lesiones dermatológicas

El área sanitaria del Caudal, con cabecera en el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres, ha incorporado una herramienta de inteligencia artificial (IA) ... en las consultas de dermatología de Atención Primaria de todos sus centros de salud. Se trata de un proyecto piloto que se inició en el centro de salud de Cabañaquinta el 25 de julio y se ha ido extendiendo de forma paulatina al resto de dispositivos.

La incorporación de esta tecnología permite a los profesionales de los centros de salud realizar una prueba de imagen y obtener, de forma inmediata, un informe con resultados analizados por la inteligencia artificial, lo que les sirve de orientación en el proceso asistencial de lesiones dermatológicas.

De izquierda a derecha, Yolanda López, subdirectora de Infraestructuras del Sespa; Jacob López, médico de Primaria del CS de Cabañaquinta,detrás; Ramón Rodríguez, director de Atención Primaria y Salud Pública del área VII, y José Antonio Vecino, gerente del área VII.

La actuación constituye un nuevo avance con respecto a la teledermatología, que ya reducía los desplazamientos de los pacientes al hospital y agilizaba la atención.

Una vez valorado este informe, el especialista de Primaria puede hacer un diagnóstico, iniciar un tratamiento o derivar al paciente al Servicio de Dermatología del hospital, si lo considera necesario.

El uso de la inteligencia artificial agiliza por tanto la emisión de informes sobre imágenes y permite dar prioridad a determinadas consultas, a la vez que garantiza que la ciudadanía reciba una asistencia sanitaria más eficiente.

Con esta nueva herramienta, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) refuerza su compromiso con la modernización de la atención sanitaria, pues ofrece un servicio más rápido, accesible y preciso.