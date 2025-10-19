El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un doctor toma una fotografía de una lesión dermatológica de un paciente para cargarla al programa de inteligencia artificial que elaborará un informe.
Sanidad en Asturias

Proyecto pionero para los pacientes del Caudal: inteligencia artificial para identificar lesiones dermatológicas

Permite a los profesionales de Atención Primaria realizar una prueba de imagen y obtener de forma inmediata un informe con resultado

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:08

Comenta

El área sanitaria del Caudal, con cabecera en el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres, ha incorporado una herramienta de inteligencia artificial (IA) ... en las consultas de dermatología de Atención Primaria de todos sus centros de salud. Se trata de un proyecto piloto que se inició en el centro de salud de Cabañaquinta el 25 de julio y se ha ido extendiendo de forma paulatina al resto de dispositivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  4. 4 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  7. 7 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  8. 8 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  9. 9 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  10. 10 Condenada a siete años de cárcel una asturiana por intentar matar a su expareja en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Proyecto pionero para los pacientes del Caudal: inteligencia artificial para identificar lesiones dermatológicas

Proyecto pionero para los pacientes del Caudal: inteligencia artificial para identificar lesiones dermatológicas