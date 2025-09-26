Rocío Antela exalta en el pregón de Los Mártires «la belleza de la humildad rural»

Los mierenses ya están inmersos en una de sus citas más emblemáticas de todo el valle del Caudal: la celebración de los Santos Mártires de ... Valdecuna. Una cita que cuenta con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico, y que aúna sentimiento rural, tradición y un amplio programa de actividades para todos, ideado por la Asociación de Vecinos Llanduelu de Insierto en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres.

Una entrada de otoño festivo que comenzaba este viernes con el pregón de una de las vecinas de Gallegos: Rocío Antela, que pasó de dinamizar culturalmente el valle de Cuna y Cenera a mover a miles de personas desde su labor de concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Mieres, entre 2003 y 2005, poniendo en marcha entre otras actividades culturales la 'Caja de Resistencia'. Pero sus vecinos la llamaron para pregonar su fiesta, como vecina implicada en la vida de su pueblo. Por ello el pregón de Antela salió de su amor por la vida rural, por su pueblo y sus raíces en la mierense barriada de Figaredo. 'La gallega', como la conocen muchos de sus vecinos, puso voz a la belleza de los pueblos, pero también a sus reivindicaciones, como la falta de cobertura de telefonía móvil y de saneamiento.

Pero el grueso del pregón fue un reconocimiento a sus vecinos, nombrando a gran parte de ellos y reconociéndoles el cariño con el que acogen a los que llegan nuevos a los pueblos del valle. «A les vecines que abríen les sos puertes, les meriendes improvisaes», expresó en asturiano, lengua que convivió en su intervención con el castellano a modo de reivindicación.

Por eso su apartado de agradecimiento fue extenso, como «a quienes hacen esto posible: a quienes preparan con mimo, a quienes se arremangan y trabajan con cariño, a quienes abren los praos para los romeros». Y también «a quienes cuidan esta tradición con humildad y orgullo», una fiesta que, como dijo la pregonera, «es de todos».

Este sábado Rocío Antela y su familia subirán al prau de Los Mártires para disfrutar de la romería, lo que ella llama «la belleza de la humildad». Como una vecina más, honrará a los Mártires, disfrutará con la procesión y la puya del ramu, y tendrá tiempo para comer y beber sidra junto a los suyos. Antela será una romera más en los Mártires como cada año.

Tráfico

La gran afluencia de gente a venerar a los Mártires hace que cada año desde el Ayuntamiento se recomiende utilizar como zona de estacionamiento los parkings habituales en el casco urbano de Mieres y la zona del Campus Universitario, utilizando para su desplazamiento a Valdecuna el transporte público.

Se recuerda que se establecerá por parte de la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa) un servicio continuo de autobuses de Mieres a Valdecuna, por lo que se recomienda el uso del transporte público y la no utilización del vehículo privado. La Policía Local dará preferencia absoluta de paso a dicho transporte público.