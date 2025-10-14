El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El paso a nivel entreguín, sin medidas de seguridad para peatones y con un firme hundido. M. V.

San Martín reclama a Adif la reparación del paso a nivel de El Entrego

Reparar el hundimiento de la zona de las vías, que se produjo el pasado mes de julio y habilitar un paso peatonal son las principales demandas

Marta Varela

Marta Varela

El Entrego

Martes, 14 de octubre 2025, 19:38

Comenta

La recién reformada línea Gijón-Pola de Laviana continúa dando problemas a los vecinos del valle del Nalón. Así, tras invertir unos 190 millones de ... euros en su modernización, el paso a nivel de El Entrego, en la zona de La Oscura, presenta graves deficiencias desde hace varios meses. Los peatones son los principales damnificados, ya que no tienen delimitada una zona de paso, la cual comparten con los vehículos. Estos, por su parte, se encuentran con un hundimiento en la zona central del mismo, justo debajo de las vías ferroviarias, que les obliga a reducir la velocidad al mínimo y, aun así, «damos un golpe en los bajos del coche cada vez que pasamos, y el vehículo se desestabiliza», explica Fernando García, usuario habitual del mismo.

