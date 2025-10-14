San Martín reclama a Adif la reparación del paso a nivel de El Entrego

La recién reformada línea Gijón-Pola de Laviana continúa dando problemas a los vecinos del valle del Nalón. Así, tras invertir unos 190 millones de ... euros en su modernización, el paso a nivel de El Entrego, en la zona de La Oscura, presenta graves deficiencias desde hace varios meses. Los peatones son los principales damnificados, ya que no tienen delimitada una zona de paso, la cual comparten con los vehículos. Estos, por su parte, se encuentran con un hundimiento en la zona central del mismo, justo debajo de las vías ferroviarias, que les obliga a reducir la velocidad al mínimo y, aun así, «damos un golpe en los bajos del coche cada vez que pasamos, y el vehículo se desestabiliza», explica Fernando García, usuario habitual del mismo.

La seguridad de los peatones es, según los propios usuarios, «nula; caminamos por un lateral sin acondicionar, sin ningún elemento de protección». Y es que deben compartir su espacio de paso con los vehículos. Además, no está adaptado para personas con movilidad reducida, lo que dificulta enormemente su tránsito. Esto se agrava considerando que es el único paso para zonas muy transitadas por los vecinos, como los barrios de La Oscura, Poladura y La Revenga, así como un centro escolar y el acceso al cementerio de San Andrés.

Ampliar Reunión entre Adif y el equipo de gobierno samartiniego. E. C.

La reclamación vecinal, que es compartida por el equipo de gobierno socialista, ya está en conocimiento de Adif. El propio alcalde, José Ramón Martín Ardines, en una reunión mantenida la pasada semana con Antonio Berrios, comisionado en Asturias y Cantabria para las cercanías de Adif, y su equipo técnico en la Delegación del Gobierno de España en Oviedo, le trasladó dicha petición. Lo hacía por segunda vez, ya que el hundimiento en dicho paso peatonal se detectó a finales del pasado mes de julio, y ya entonces el Consistorio puso en conocimiento de Adif la situación y pidió su reparación. Casi tres meses después, la zona sigue sin reparar. Una petición ya había sido trasladada, también al gestor ferroviario, por parte de los grupos políticos Agrupación de Electores y Arranca San Martín en al menos dos ocasiones, sin que se haya actuado.

Además, este encuentro sirvió para realizar un seguimiento de las actuaciones que se están desarrollando y se ejecutarán en el concejo, relativas al denominado Plan de Cercanías de Asturias, que enmarca tanto la línea Gijón-Laviana como la Oviedo-El Entrego.