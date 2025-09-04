Un haya como símbolo del arraigo a su tierra de la emigración de los langreanos

La asociación Langreanos en el Mundo esta inmersa en la celebración de sus encuentros anuales. Tras la conferencia inaugurar y la celebración de la asamblea ... anual, en la mañana de este jueves numerosas personas participaron en uno de los actos más entrañables: Raíces de le Emigración.

Este año se desarrolló en los jardines de la Casa de la Buelga, donde el bioquímico e investigador premiado Javier Abel Menéndez, residente en Gerona, plantó un haya, sumando el árbol número 21 a esta iniciativa simbólica que representa el arraigo de la diáspora langreana con su tierra.

Menéndez, acompañado de su familia, entraba el recinto de La Buelga emocionado y recordando andanzas de su infancia. Natural de Ciaño explicaba cómo «de niño el corredor de la casa estaba en ruinas y subíamos por las maderas al primer piso». «Es una satisfacción verlo tan cuidado». Menéndez, actual jefe de investigación del grupo de metabolismo y cáncer en el Instituto Catalán, en Gerona, agradeció el reconocimiento y «poder plantar un árbol en el sitio más bonito de Ciaño».

Estos encuentros, en torno a los cuales decenas de langreanos regresan a su concejo para no perderse los actos, celebraran este viernes su día grande. Comenzará a las 11 horas, cuando los premiados serán recibidos en la sede de la asociación, la Torre de la Quintana de Ciaño. Seguirá con una recepción en el Ayuntamiento, desde donde se trasladarán a LangreoHotel. Allí se llevará a cabo el acto central con la entrega de los galardones a Javier Abel Menéndez, como Langreano de Honor 2025, y al Conceyu de Solidaridá y Xusticia, Acto que concluirá con una espicha de hermandad entre los asociados.