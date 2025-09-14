El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los perros, atado y muy delgado. E. C.

Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín

Los vecinos les están suministrando alimentos y agua limpia para que no empeore su salud

M. Varela

Morcín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:53

Preocupación extrema ante la falta de cuidados mínimos, aseguran, por parte de su dueño de dos perros adultos y cinco cachorros que, mantienen estas personas, «sobreviven en la oscuridad en total abandono» en Morcín.

Dicen que los canes adultos, una madre y su hijo, «llevan mucho tiempo encadenados», lo que ha desencadenado «una camada indeseada con cinco cachorros». Además reiteran que ninguno de los siete «reciben alimento de forma continuada, salvo algún trozo de pan, insuficiente para todos». Una situación que ha llevado a los vecinos a suministrarles alimentos: «Les hemos llevado pollo, arroz, pasta y agua limpia para que su situación no llegue a ser crítica».

Explican estos vecinos que además el dueño «tiene otra perra en su domicilio que apenas ha pisado la calle en los últimos 5 años, desde que era cachorra». Todos estos hechos han sido denunciados por los vecinos hace aproximadamente un mes en Fiscalía de Oviedo, a lo que ha seguido una nueva denuncia en el Juzgado de Guardia de Mieres el pasado 9 de septiembre. Ante la falta de medidas se puso en conocimiento todo el proceso en el Ayuntamiento de Morcín, el día 12.

Cuentan estos vecinos que «lamentablemente hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida efectiva de protección». A lo que añaden que el Seprona «recibió denuncia hace meses por este maltrato grave. Pero no consta actuación ninguna». «Estos animales no pueden esperar más. Urge su retirada inmediata de todos los animales por medidas cautelares, antes de que la situación se convierta en otra tragedia», afirman.

