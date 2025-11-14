Sotrondio acogerá vivienda pública junto al nuevo centro de salud

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Oviedo Zapico, anunció este viernes la construcción de vivienda pública destinada al ... alquiler asequible en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. Serán unos treinta pisos. El titular regional visitó la zona, junto al nuevo centro de salud, con el alcalde del concejo, José Ramón Martín Ardines, donde se levantará la futura promoción, cuya ejecución comenzará en 2026. El proyecto contará con una primera partida de 377.500 euros, que se incluirá en los presupuestos autonómicos del próximo año, y se desarrollará en fases sucesivas hasta superar una inversión total de cinco millones.

Zapico explicó que en los próximos días se celebrará una reunión de carácter técnico entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Vivienda para definir los aspectos concretos de esta intervención, como el número y la tipología de los pisos o los colectivos a los que irá destinada. «Es un proyecto muy importante para el concejo, que refuerza el compromiso del Gobierno asturiano con las políticas de vivienda y con el acceso a un hogar digno para la clase trabajadora», dijo Zapico.

Durante la visita, en la que participaron también el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y varios concejales de la Corporación, Zapico cifró en 18,5 millones las obras que actualmente tiene en marcha la consejería en la comarca del Nalón y se marca como objetivo cerrar la legislatura con 25 millones movilizados en actuaciones de vivienda en toda la cuenca.

Entre los proyectos ya ejecutados o en ejecución se encuentran iniciativas en Langreo, Laviana, Soto de Agues (Sobrescobio) y en el barrio obrero de San Vicente, en San Martín del Rey Aurelio. Además, se prevé iniciar actuaciones en Caso antes de que finalice la legislatura. Por último, ha recordado que la nueva promoción de Sotrondio responde a la demanda planteada por el alcalde y por el Grupo Municipal de Izquierda Unida.

Con esta inversión, el Gobierno autonómico prevé completar actuaciones en los cinco municipios del valle del Nalón y consolidar el impulso a la regeneración residencial de la comarca.

Por su parte, el alcalde destacó que la construcción de nuevos pisos de promoción pública en Sotrondio «supondrá poner a disposición de la población un recurso habitacional fundamental para facilitar el acceso a una vivienda de calidad y precios asequibles, frente a las dificultades actuales por los altos precios generalizados del alquiler, el desajuste entre la oferta y la demanda de viviendas y unas rentas económicas medias o bajas».

Casi 16.000 habitantes

La próxima edificación de estos pisos «contribuirá al asentamiento de población en el concejo que desde diciembre del año pasado experimenta una senda de crecimiento imparable, de la que no hay vuelta atrás, que actualmente se fija en 15.958 habitantes, esto es, 300 habitantes más desde julio hasta ahora«, destacó Martín Ardines.

Desde el punto de vista urbanístico, la construcción de la nueva promoción de viviendas «permitirá completar el desarrollo del Plan Especial Sotrondio-13 donde se emplaza el nuevo centro de salud«, indicó, una circunstancia que propiciará »más cambios encadenados en los usos de los equipamientos públicos de la localidad«.

Así pues, el antiguo centro de salud se remodelará para centralizar el servicio municipal de empleo y las sedes de los diferentes programas locales de empleo en marcha, liberando el espacio del viejo ayuntamiento para la transformación del juzgado de paz en Oficina de Justicia. Por otra parte, también en materia de vivienda, informó Martín Ardines, «acaba de desbloquearse la reanudación de las obras del edificio Villanueva, en Blimea, parado desde la crisis de 2008, que una empresa ha adquirido ahora para culminar la construcción de los pisos que había quedado paralizada entonces; con lo que la oferta de pisos en el municipio aumentará». A lo que hay que añadir el «avance en los trabajos de la Oficina Técnica Municipal para dar una pronta solución definitiva al edificio de El Cafétón, en El Entrego».