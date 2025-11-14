El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Solar en el que se van a edificar los nuevos pisos de alquiler asequible E. C.

Sotrondio acogerá vivienda pública junto al nuevo centro de salud

Se trata de una treintena de pisos de alquiler asequible con una inversión de cinco millones de euros. La obra comenzará el próximo año

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Sotrondio

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Oviedo Zapico, anunció este viernes la construcción de vivienda pública destinada al ... alquiler asequible en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. Serán unos treinta pisos. El titular regional visitó la zona, junto al nuevo centro de salud, con el alcalde del concejo, José Ramón Martín Ardines, donde se levantará la futura promoción, cuya ejecución comenzará en 2026. El proyecto contará con una primera partida de 377.500 euros, que se incluirá en los presupuestos autonómicos del próximo año, y se desarrollará en fases sucesivas hasta superar una inversión total de cinco millones.

