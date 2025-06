El traslado de la subestación eléctrica de Lada se encuentra «en punto muerto» El alcalde de Langreo confía en que Red Eléctrica afronte esta obra: «Ahora no puede por el coste de retirar la línea de alta tensión a Velilla»

Se trata de una de las propuestas del equipo de gobierno de Langreo (IU): trasladar la subestación eléctrica de Lada para favorecer una continuidad ... urbana hacia La Felguera. «Pero se encuentra en punto muerto», explicó el alcalde, Roberto García. El motivo, señaló, es que Red Eléctrica ya se encuentra realizando un «gasto importante» para el desmantelamiento del tendido de alta tensión Lada-Velilla «y nos explican que no puede afrontar inversiones de este tipo en un mismo ejercicio». No obstante, «hay una buena noticia, que no se ha rechazado nuestra petición y se nos insta a que estemos a la espera en próximos ejercicios».

En detalle, la propuesta denominada Langreo-Río busca aprovechar los terrenos liberados junto al cauce del Nalón tras el desmantelamiento de la térmica para unir los distritos de Lada y La Felguera, y habilitar nuevos espacios públicos. Este proyecto es uno de los principales ejes de actuación del nuevo equipo de gobierno, que podría poner a disposición del concejo una superficie aproximada de 160.000 metros cuadrados ubicada en la zona de Felguera Melt, los Talleres del Conde –en ejecución en la actualidad–, el área deportiva de Lada y la subestación. Una de las principales actuaciones sería la reducción de esta instalación eléctrica, lo que permitiría la conexión física de las citadas poblaciones. El proyecto incluye vivienda de baja densidad, un equipamiento cultural con un auditorio al aire libre, la construcción de una pista de atletismo mejorada, una playa fluvial con zona verde –de descanso y festiva–, un aparcamiento de autocaravanas con todos los servicios necesarios y el uso de una carretera que permita que Lada y La Felguera estén unidos. Sobre los Talleres del Conde, la transformación en recinto ferial cuenta con una inversión de 4,3 millones de euros. «Que se terminen obras en el municipio siempre es una alegría», destacó el regidor. «Este ferial va a ser un revulsivo para nuestro concejo, va a ayudar a sacar nuestro comercio adelante, va a prestar nuevas oportunidades y ocasiones y, también, esperamos que traiga inversiones». En ejecución El futuro recinto ferial de Langreo, en La Felguera, tendrá 7.711 metros cuadrados. De ellos, más de un tercio será espacio expositivo que contará con techumbre, pero que estará abierto por los laterales. El resto estará totalmente cerrado y se podrá dividir en tres espacios más pequeños en función de las necesidades que existan para el evento. Además, habrá otras dependencias como oficinas. En el proyecto se señala que «se trata de una actuación emblemática para el futuro del municipio por su carácter de elemento tractor desde el punto de vista económico, turístico y empresarial. La enorme potencialidad espacial de las naves de los Talleres del Conde, unida a su condición de vestigios de la arqueología industrial de la arquitectura del hierro de Langreo, nos llevan a plantear las actuales estructuras como contenedores que albergarán en su interior distintos espacios polivalentes» que favorecerán diversos usos.

