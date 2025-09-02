Los turistas franceses e ingleses aumentan su presencia en Mieres este verano

La Oficina de Turismo de Mieres atendió durante los meses de julio y agosto más de 800 consultas, lo que demuestra, ... según el equipo de gobierno, «el interés que suscita el concejo, que ha recibido durante este verano visitantes del resto de Asturias, de todo el país e internacionales que han querido informarse de todo lo que el municipio tiene que ofrecer a todos los niveles.

La mayor parte de las consultas recibidas, un 80% del total, fueron presenciales, siendo la mayor parte (un 74%) de turismo nacional y un 10% internacional. La oficina recibió visitantes de las 17 comunidades autónomas, destacando Madrid (23%) y Comunidad Valenciana (13%) mientras que a nivel internacional destacan las y los turistas de Francia (36%) y de Reino Unido (15%). Estas consultas presenciales se incrementaron casi un 50% en relación al mismo periodo del año 2024 y el objetivo municipal pasa por seguir promoviendo e impulsando el turismo en Mieres y ofreciendo actividades durante todo el año que promocionen nuestro patrimonio y nuestros recursos naturales. Además de las consultas presenciales, en este verano también se han incrementado las consultas telefónicas en la oficina en un 75% y se han multiplicado por 10 las consultas recibidas vía mail.

En esta línea de trabajo el Ayuntamiento apostó este verano por la ampliación de horarios en la Oficina de Turismo lo que permitió que desde mediados de julio este servicio abriera todos los días de la semana. Una acción que contribuyó no solo a mejorar la atención a las y los visitantes, sino también a la mejora de la imagen y profesionalización del destino, así como al impulso en la promoción turística.