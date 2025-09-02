El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente en las calles de Mieres J. M. Pardo

Los turistas franceses e ingleses aumentan su presencia en Mieres este verano

Las consultas presenciales en la Oficina de Turismo se incrementaron casi un 50% en comparación con el verano de 2024

Marta Varela

Marta Varela

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:06

La Oficina de Turismo de Mieres atendió durante los meses de julio y agosto más de 800 consultas, lo que demuestra, ... según el equipo de gobierno, «el interés que suscita el concejo, que ha recibido durante este verano visitantes del resto de Asturias, de todo el país e internacionales que han querido informarse de todo lo que el municipio tiene que ofrecer a todos los niveles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  7. 7 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los turistas franceses e ingleses aumentan su presencia en Mieres este verano

Los turistas franceses e ingleses aumentan su presencia en Mieres este verano