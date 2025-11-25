En Riosa un grupo de vecinos se ha organizado para elaborar el vestuario de su Cabalgata de Reyes. Un taller comunitario para todas las ... edades, con participantes que van desde los 8 a los 90 años y que se reúnen para confeccionar los disfraces del séquito de personajes históricos que recorrerán el pueblo la tarde del 5 de enero.

Al frente de esta iniciativa se encuentra la diseñadora Maite Capín, nominada a los Goya y colaboradora en producciones como Juego de Tronos y La Casa del Dragón de HBO. «Es maravilloso ver a niños y mayores compartiendo habilidades», afirma Capín, quien dirige el taller como una forma de contribuir a las comunidades rurales, donde las poblaciones más pequeñas suelen carecer de este tipo de oportunidades sociales y culturales. «El taller de costura, organizado por el Ayuntamiento de Riosa, no solo produce trajes hechos a mano para la festividad española, sino que también fomenta el orgullo y la cooperación comunitaria», señala.

Aunque adquiere algunos materiales en tiendas locales, para otros artículos difíciles de encontrar en la localidad —incluidos tejidos y adornos para trajes históricos, tijeras eléctricas y máquinas de coser— recurre a Temu. «La variedad y los precios de Temu nos permiten trabajar de forma profesional y a la vez asequible«.

Gracias a su variedad de opciones asequibles, Temu se está convirtiendo cada vez más en una opción de referencia para las compras en línea en España. Según una reciente encuesta de Ipsos, alrededor del 80% de los compradores de Temu encuestados en España consideran que la plataforma ofrece una buena relación calidad-precio, y el 77% afirma que es probable que la recomiende a otros.

Capín planea ampliar el taller a otros pueblos y adaptar los materiales obtenidos a través de Temu para diferentes celebraciones tradicionales. Espera que esto ayude a otras localidades a fortalecer vínculos y a apreciar su cultura. «Mi objetivo es demostrar que la tradición puede evolucionar, que nuestras manos aún pueden crear y que todos podemos contribuir a nuestro patrimonio cultural común», afirma.