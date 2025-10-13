El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
La documentación y el mobiliario de las viejas oficinas, todo tirado por el suelo E. C.

La vieja estación de Feve de La Felguera, sin seguridad, es pasto del vandalismo

El inmueble lleva sin actividad desde el pasado 8 de junio, cuando los trenes comenzaron a circular bajo tierra

Marta Varela

Langreo

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:35

Los destrozos en las antiguas estaciones de la línea ferroviaria Gijón-Pola de Laviana, en la comarca del Nalón, llevan años siendo objeto del vandalismo, ... una constante a la que no se encontró una solución que en la práctica impidiese su deterioro. El Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), propietario de estos inmuebles, sí adoptó algunas medias, como cerrar o incluso tapiar los accesos a las que han quedado sin actividad, pero no ha surtido el efecto deseado.

