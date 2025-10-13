La vieja estación de Feve de La Felguera, sin seguridad, es pasto del vandalismo

Los destrozos en las antiguas estaciones de la línea ferroviaria Gijón-Pola de Laviana, en la comarca del Nalón, llevan años siendo objeto del vandalismo, ... una constante a la que no se encontró una solución que en la práctica impidiese su deterioro. El Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), propietario de estos inmuebles, sí adoptó algunas medias, como cerrar o incluso tapiar los accesos a las que han quedado sin actividad, pero no ha surtido el efecto deseado.

Así la vieja estación de Vega, en el distrito langreano de La Felguera muestra en la actualidad un aspecto marcado por los actos vandálicos y una falta total de seguridad en los edificios. El mobiliario está destrozado, las puertas y ventanas rotas, hay documentación y papeles por el suelo... Y aquellos materiales susceptibles de ser vendidos o aprovechados han desaparecido. Nada parece aprovechable en estas instalaciones ferroviarias, por cuyo subsuelo desde principios del pasado mes de junio circulan los trenes. Son la cara menos agradable del soterramiento de Langreo, que dejó esta estación, al igual que la del distrito de Sama, sin uso.

Los vecinos aseguran que «es fácil que entren en la estación de Vega y cojan todo lo que quieran al no estar en el casco urbano y no tener nada de seguridad », por lo que pronostican que continúe siendo vandalizada. También, desde la Plataforma por el Soterramiento de Langreo avisan del mal estado de unas instalaciones que podrían ser aprovechadas para otros usos, pero que su deterioro se evidencia que «no hay planes para poder darles un uso».

Ya hubo propuestas, desde la sociedad civil, para que esta estación pueda optar a una segunda vida y pueda reconvertirse.

Así, desde el sector del comercio, hace ya cinco años, que este inmueble formase parte del Museo de la Siderurgia, ubicado en Valnalón, muy cerca de la vieja estación. Reclamación coincidente con la expresada años antes por la asociación cultural Musi-Pedro Duro que abogaba por estudiar posibles distintos usos culturales, turísticos, formativos e incluso hosteleros.

La estación comenzó a funcionar 1 de octubre de 1854 con la apertura del tramo Carbayín-Vega. Ahora avanza en su deterioro a la espera de que se le pueda dar algún uso.